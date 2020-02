Le GP du Vietnam “ne sera ni reporté ni retardé”

Date publiée: 19 février 2020

La Formule 1 se dirigera définitivement vers le Vietnam en avril avec le directeur adjoint du tourisme du pays, l’équipe ne “ne sera pas reportée ou retardée”.

Les patrons de la Formule 1 surveillent de près le Vietnam à la suite de l’apparition du coronavirus.

Bien que l’épidémie ait été concentrée en Chine, les deux pays partagent un pensionnat avec le Vietnam signalant également des cas.

Il y a une semaine, le pays a enfermé le district de Son Loi pour une période de 20 jours afin de contenir la propagation du coronavirus.

Mais alors que le quartier de Son Loi est à seulement 40 km de la capitale de Hanoi, le directeur adjoint du tourisme du Vietnam, Tran Trung Hieu, a déclaré que la course se poursuivrait.

“Le temps pour la course en F1 ne sera ni reporté ni retardé”, a-t-il déclaré à l’..

“Bien que ce soit un événement sportif, il a un impact très énorme sur le tourisme au Vietnam et à Hanoi.”

La Formule 1 a déjà «reporté» le GP d’avril chinois.

La FIA a déclaré dans un communiqué: «En raison de problèmes de santé persistants et de la déclaration par l’OMS du coronavirus comme urgence sanitaire mondiale, la FIA et la Formule 1 ont pris ces mesures afin d’assurer la santé et la sécurité du personnel itinérant, les participants et les fans du championnat.

Le nombre de morts du coronavirus a atteint plus de 2 000 dans le monde.

Le PDG de McLaren, Zak Brown, a récemment été invité à faire part de ses réflexions sur la course au Vietnam et a précisé que McLaren ne ferait rien qui «risquerait» le personnel de l’équipe.

“De toute évidence, le bien-être de McLaren et du monde entier est de la plus haute importance”, a-t-il déclaré à Crash.net.

“Le Vietnam n’a pas encore été soulevé comme un problème potentiel, mais il est évident qu’il est très proche et en Chine voisine, nous allons donc surveiller la situation.

«Nous ne ferions jamais rien qui mettrait nos gens en danger, et je ne pense pas que la Formule 1 le fasse aussi. Je pense donc que, comme le reste du monde, nous continuerons simplement de surveiller la situation. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.