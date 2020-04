Le GP néerlandais 2020 est «peu probable» dans les rues de Jan Lammers

Date publiée: 22 avril 2020

Les chances que les Pays-Bas accueillent un grand prix cette saison ont été durement touchées par la décision du gouvernement d’interdire les rassemblements de masse jusqu’en septembre.

Le circuit de Zandvoort devait revenir au calendrier de la Formule 1 en mai, mais la course a été reportée par les organisateurs en réponse à la crise sanitaire mondiale actuelle.

Reporté mais non annulé.

Ce dernier, cependant, semble de plus en plus probable après que le gouvernement néerlandais a interdit les événements, y compris les festivals professionnels de musique et de sport jusqu’au 1er septembre.

“Nous devons attendre et voir quelles possibilités nous sont encore offertes, mais je ne pense pas que cette année sera encore possible”, a déclaré le promoteur du Grand Prix des Pays-Bas, Jan Lammers, à De Telegraaf.

“C’est ce que c’est.

«En tout cas, il y a de la clarté et je respecte le niveau d’évaluation des experts. Il a également été clairement communiqué. »

Les Pays-Bas ne seront sans aucun doute pas le seul pays à étendre son interdiction des rassemblements de masse, les Lammers affirmant qu’il est difficile pour Liberty Media d’élaborer un calendrier des courses.

“La direction de la Formule 1 et la fédération internationale de sport automobile FIA ​​sont désormais confrontées à une tâche presque impossible pour faire quelque chose d’un calendrier pour cette année”, a-t-il déclaré.

Il reconnaît cependant que la sécurité doit passer avant tout.

“C’est le virus qui règne”, a-t-il ajouté. «À Singapour, ils pensaient également avoir tout géré dès le début et maintenant ils regrettent d’avoir assoupli les règles.»

Dans l’état actuel des choses, il semble que l’Autriche pourrait ouvrir la saison de Formule 1 2020 en juillet, le gouvernement disant qu’il “ne fera pas obstacle” à un événement à huis clos.

Le Red Bull Ring pourrait accueillir deux grands prix, dont un mercredi soir, avant que le cirque ne se rende à Silverstone pour deux, voire trois week-ends de course consécutifs. Celles-ci auraient également lieu sans spectateurs.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.