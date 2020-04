Le GPDA discute de la décision “très, très difficile” de reprendre la course en F1 · .

Les pilotes de Formule 1 ont reconnu que le sport fait face à une décision «très difficile» quant au moment où il pourra organiser sa première course cette année, déclare Sebastian Vettel.

Les promoteurs du championnat se demandent si certaines courses devront se dérouler à huis clos en l’absence de fans. Vettel a confirmé que l’Association des pilotes de Grand Prix avait discuté de la possibilité ainsi que du nombre de courses qui pourraient avoir lieu au début de la saison.

“Nous en avons parlé assez bien au sein du GPDA”, a-t-il déclaré. «Je pense que c’est très, très difficile. C’est une décision difficile. “

La F1 doit prendre en compte les implications pour la sécurité d’essayer d’organiser des courses même sans fans et la nécessité pour le sport de rester en bonne santé financière, a déclaré Vettel.

«D’une part, vous avez évidemment la santé du sport. Si vous le regardez d’un point de vue commercial, d’un autre côté, nous avons une responsabilité vis-à-vis des personnes dans le paddock, des travailleurs à l’intérieur du paddock et bien sûr, plus important encore, des fans.

«Nous avons une responsabilité vis-à-vis des fans.» «Beaucoup de gens viennent normalement chez nous pour regarder nos courses. Et nous devons nous assurer que, tout en prenant soin de nous, nous prenons également soin du public.

“Maintenant, il y a beaucoup d’options en ce moment auxquelles vous pouvez penser en termes de comment recommencer. Quel est le meilleur format pour recommencer à courir, que ce soit sans fans, que ce soit avec des fans, ou des courses fantômes ou sans fantômes. Je pense que personne n’aime courir devant des tribunes vides, ça fait un peu bizarre.

«D’un autre côté, la question est évidemment de savoir quand est le bon moment pour recommencer à courir et si une course fantôme pourrait avoir lieu beaucoup plus tôt qu’une course comme nous y sommes habitués. Je ne sais pas.

«Cela dépend de beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de choses du côté des affaires. Je pense que ce que nous aimerions tous, c’est revenir à la normale, mais pas seulement pour la Formule 1, je pense pour tout le monde et pour tout le monde. »

La F1 devra «être patiente», a expliqué Vettel, mais il a admis «c’est douloureux car je veux remonter dans la voiture. Si je suis égoïste, je veux courir. “

Le début de saison retardé signifie que la F1 devra intégrer plus de courses dans un temps limité. Cependant, Vettel a souligné “qu’il n’est pas réaliste d’avoir 10 week-ends consécutifs” car le personnel des équipes doit faire des pauses entre les courses.

«En tant que pilotes, nous sommes un peu chanceux, évidemment. Les courses peuvent être difficiles, les week-ends de course peuvent être difficiles. S’ils changeront de format et perdront un jour du week-end, je ne sais pas.

«Mais je pense que la limite sera l’équipe, le personnel, les mécaniciens. Nous ne faisons donc pas que transporter les voitures d’un endroit à un autre, cela peut se faire assez rapidement. Mais évidemment, vous devez donner suffisamment de repos entre les gens et la logistique. Je pense que ce sera la limite.

“Ce n’est pas réaliste d’avoir 10 week-ends consécutifs” “Je ne sais pas non plus à quel point vous pouvez facilement ajouter des courses ou à quel point le [promoters] sera, combien ils seront occupés avec d’autres courses aussi, d’autres catégories qui veulent courir comme le Moto GP et ainsi de suite.

«Il y a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Je pense que nous aurons probablement plus de courses, nous serons plus emballés. Mais je pense que la limite devrait être le peuple et cela devrait également être respecté. Je pense donc que de temps en temps, ils ont également besoin d’une pause. »

Vettel s’attend à ce que «les deux premières courses soient un peu compromises par rapport à ce que nous avions l’habitude de faire» au début de la saison.

“Mais j’espère que ce n’est pas trop, car nous voulons évidemment continuer à courir d’une manière que nous connaissons, c’est-à-dire devant la foule, devant des fans avec une bonne ambiance et ainsi de suite.”

