Le Grand Prix d’Australie s’apprête à “rembourser” les fans

Date publiée: 13 mars 2020

L’Australian Grand Prix Corporation a déclaré qu’elle travaillerait avec les fans pour garantir les remboursements applicables.

Au moment où le week-end de course a été officiellement annulé, des milliers de fans avaient non seulement acheté des billets mais avaient déjà voyagé dans la ville et même sur la piste. Ils espèrent tous maintenant obtenir des remboursements.

“Le point que je ferais valoir aux fans est que nous allons travailler avec les fans sur les remboursements applicables à leurs arrangements de billetterie”, a déclaré le PDG Andrew Westacott à Autosport.com.

Il a exprimé sa sympathie non seulement pour les fans mais aussi pour le personnel et les entreprises concernés.

“Nous tendons la main et nous sommes attristés pour les fans”, a ajouté Westacott.

“Ce ne sont pas seulement les fans, mais il y a l’élément de tristesse et de déception que nous avons pour les 600 fournisseurs, les 12 000 employés qui travaillent sur l’événement le week-end, les 180 employés qui [the AGPC] a, et la famille qui est la Formule 1. “

Toutes les parties concernées ont subi d’énormes pertes financières en raison de l’annulation de l’événement, et le PDG a déclaré que des discussions sur ces questions et qui paierait les remboursements auraient lieu dans les prochaines semaines.

“Une annulation de cette nature a de nombreuses conséquences, dont certaines sont contractuelles et financières”, a-t-il déclaré.

«Nous travaillerons avec le titulaire des droits commerciaux dans les jours et les semaines qui suivront cette annonce, et nous veillerons à ce que les mesures contractuelles appropriées soient prises en compte de cette manière.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.