«Le Grand Prix d’Australie va de l’avant»

Date publiée: 2 mars 2020

La Formule 1 est toujours sur la bonne voie pour se rendre à Melbourne dans deux semaines pour le début de la saison 2020, malgré l’annulation par le MotoGP de l’événement du Qatar.

Les calendriers du sport dans le monde entier sont perturbés par l’apparition du coronavirus, qui s’est propagé à tous les continents, sauf en Antarctique.

Les pays imposent des restrictions de voyage, notamment le lieu qui, a confirmé la FIM, a entraîné l’annulation de la course d’ouverture de la saison de MotoGP au Qatar.

La déclaration de la FIM se lisait comme suit: «À partir d’aujourd’hui, tous les passagers arrivant à Doha sur des vols directs en provenance d’Italie, ou ayant séjourné en Italie au cours des 2 dernières semaines, seront directement mis en quarantaine pendant un minimum de 14 jours.

“L’Italie joue clairement un rôle vital dans le Championnat et dans la catégorie MotoGP – sur piste et hors piste – et donc la décision a été prise d’annuler la compétition de première classe.”

Pour l’instant, cependant, la première course de Formule 1, le GP d’Australie, se déroulera comme prévu.

Le PDG d’AGPC, Andrew Westacott, a déclaré que les organisateurs de la course prendraient des “conseils” du gouvernement local mais, du moins pour l’instant, personne ne prévoit de raison d’annuler la course.

“L’Australian Grand Prix Corporation a mis en place des dispositifs solides de gestion de la santé, de la sécurité et des urgences à chaque événement et nous continuerons à travailler en collaboration avec les agences de santé et les organisations gouvernementales et de services d’urgence connexes pour résoudre ce problème”, a déclaré Westacott à Foxsport dans un communiqué.

«Nous continuons de suivre de près la situation dans la période précédant le Grand Prix et nous nous inspirerons des conseils d’experts en la matière, notamment les responsables de la santé victoriens et nationaux et le comité principal australien de protection de la santé.

“La Formule 1 a confirmé que le Grand Prix d’Australie se déroule et nous avons hâte de les accueillir, ainsi que les équipes, à Melbourne au cours des deux prochaines semaines.”

Certaines équipes de F1 telles qu’AlphaTauri, basé en Italie, ont été obligées de changer leurs plans de voyage à Melbourne alors que certains membres de l’équipe pourraient ne pas être en mesure de faire la course du tout.

“Cela change tout le temps du côté de la logistique”, a déclaré Franz Tost, directeur de l’équipe AlphaTauri. «Nous devons changer tous les vols car nous ne sommes plus autorisés à passer par Singapour ou Hong Kong. Il y a beaucoup de travail devant nous.

«Ce Coronavirus est une histoire vraiment sérieuse du côté d’AlphaTauri. J’ai demandé à tous les employés de se comporter d’une manière spéciale.

«Par exemple, nous avons considérablement réduit les déplacements. Ensuite, les personnes qui viennent des zones rouges en Italie devraient rester chez elles. Nous ne voulons pas qu’ils viennent à l’usine. Les fournisseurs sont censés ne pas nous rendre visite en usine. Et nous verrons maintenant ce qui se passe concernant vos courses à Melbourne ou à Bahreïn. »

La Formule 1 a déjà reporté le GP de Chine avec la Chine au centre de l’épidémie alors que le premier GP du Vietnam suscite également des inquiétudes.

Le Vietnam, qui doit accueillir sa première course le 5 avril, partage une frontière avec la Chine et, le mois dernier, un village situé à 40 km au nord de Hanoi reste sous verrouillage de 20 jours.

