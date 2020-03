Le Grand Prix d’Azerbaïdjan annoncera un report

Date publiée: 23 mars 2020

Bakou n’ouvrira pas la saison de Formule 1 2020 avec des informations selon lesquelles les organisateurs annonceraient lundi qu’il a rejoint la liste des événements reportés.

La pandémie de coronavirus continue de faire des ravages dans les séries sportives mondiales alors qu’un par un les pays prennent des mesures pour essayer de stopper la propagation.

Non seulement cela a vu l’annulation du Grand Prix de F1 d’Australie, mais plus tard Bahreïn, le Vietnam, la Hollande et l’Espagne ont rejoint la Chine pour reporter leur grand prix. Monaco a annulé sa course.

Bakou était donc en panne, du moins au crayon, pour ouvrir la saison 2020 en juin.

Mais cette course est désormais en jeu.

Selon Autosport, les organisateurs du Grand Prix d’Azerbaïdjan annonceront lundi que le pays reporte sa course.

Comme le grand prix se déroule sur un circuit de rue, la construction des différentes installations temporaires devrait commencer dans les semaines à venir, mais cela reste en suspens.

“Des sources de haut niveau disent que la confirmation de l’annulation de l’événement de Bakou sera faite lundi, mais il est entendu que les promoteurs de la course espèrent toujours trouver une place plus tard dans l’année”, rapporte Autosport.

Si Bakou reporte son grand prix, la prochaine course au Canada à Montréal le 14 juin.

