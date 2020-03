Le Grand Prix d’Azerbaïdjan annulé, la saison de F1 ne commencera pas avant le 14 juin · .

La saison de F1 2020 ne commencera pas avant le 14 juin, car le Grand Prix d’Azerbaïdjan a été retiré du calendrier en raison de la crise mondiale.

Les organisateurs indiquent qu’ils ont l’intention de trouver une date de remplacement pour leur course qui devait initialement avoir lieu le 7 juin. La course sur le circuit de la ville de Bakou est devenue la huitième course à être supprimée du calendrier F1.

Dans un communiqué publié lundi, les promoteurs de la course de Bakou ont déclaré que “le report avait été convenu après de longues discussions avec la Formule 1 ainsi qu’avec la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan”.

“Pour en arriver à cette conclusion, la principale préoccupation de BCC a été la santé et le bien-être du peuple azerbaïdjanais ainsi que de tous les fans de F1 en visite, du personnel et des participants au championnat”, a-t-il ajouté.

“BCC partage la déception de ses fans de ne pas avoir pu vivre le summum de la course automobile dans les rues de Bakou en juin. À cette fin, nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec la Formule 1, la FIA et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan pour surveiller la situation en vue d’annoncer une nouvelle date de course plus tard dans la saison 2020.

«Tous les billets pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1 2020 resteront valables, sans aucune formalité supplémentaire. Dès que la nouvelle date du Grand Prix sera confirmée, tous les spectateurs seront informés en conséquence des options disponibles, à la fois pour ceux qui ont acheté leurs billets sur le site Internet du circuit de Bakou et sur d’autres canaux. »

La première course du calendrier F1 qui doit encore se dérouler est le Grand Prix du Canada, à l’origine la neuvième manche du championnat, le 14 juin.

“Les préparatifs du Grand Prix du Canada de Formule 1 2020 prévus au championnat du monde de Formule 1 les 12, 13 et 14 juin se déroulent bien et suivent leur cours”, ont déclaré les organisateurs de la course sur le Circuit Gilles Villeneuve dans un communiqué.

«C’est une situation que nous surveillons constamment et qui évolue rapidement. Veuillez noter que nous sommes en communication constante avec les membres de la Formule 1, la FIA et les pouvoirs publics. Notre priorité reste d’accueillir un événement sûr pour les spectateurs et le personnel.

«Si la situation continue d’évoluer, nous nous appuierons sur l’expertise des professionnels de la santé publique et nous vous tiendrons au courant.»

Comment le calendrier F1 2020 a changé

RoundEventDatesNotes1Grand Prix d’Australie 13-15 Annulé, ne sera pas recalculé2Grand Prix de Bahreïn 20-22Annulé, cherchant une date de remplacement3 Grand Prix du VietnamApr 3-5 3-5Annulé, cherchant une date de remplacement4 Grand Prix de ChineAvr 17-19Annulé, cherchant une date de remplacement5 Grand Prix des Pays-Bas 1-3 maiAnnoncé, cherchant une date de remplacement6 8Spanish Grand Prix -10Annulé, cherchant une date de remplacement7Grand Prix de Monaco21-21 maiAnnulé, ne sera pas rééchelonné8Grand Prix d’AzerbaïdjanJuin 5-7Annulé, cherchant une date de remplacement9Grand Prix du CanadaJun 12-1410Grand Prix de France26-28 juin 1111Grand Prix d’AutricheJul 3-512Grand Prix de Grande-BretagneJul 17-191331 août-Grand Prix d’Allemagne 214Grand Prix de BelgiqueAoût 28-3015Grand Prix d’ItalieSep 4-616Grand Prix de SingapourSep 18-2017Grand Prix de RussieSep 25-2718Grand Prix de JaponOct 9-1119Grand Prix des États-UnisOct 23-2520Grand Prix du MexiqueOct 30-nov 121 Grand Prix de BrésilNov 13-152222Grand Prix d’Abu DhabiNov 27-29

Cet article sera mis à jour.

