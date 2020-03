Le Grand Prix d’Azerbaïdjan est officiellement reporté

Les organisateurs ont annoncé que le Grand Prix d’Azerbaïdjan sera officiellement reporté car la saison de Formule 1 continue d’être perturbée par la pandémie de COVID-19.

La course de Bakou a été fixée au crayon pour la première semaine de juin, mais après consultation des autorités compétentes et des organismes gouvernementaux, la décision a été prise de débrancher, au moins pour l’instant, la course de la ville en tant que «résultat direct de la pandémie mondiale de COVID-19 en cours ».

“Le report a été convenu après de longues discussions avec la Formule 1 ainsi qu’avec la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan”, ont déclaré les responsables de la course dans un communiqué.

«Cela résulte directement de la pandémie mondiale de COVID-19 en cours et repose entièrement sur les conseils d’experts qui nous ont été fournis par les autorités compétentes.

«Pour en arriver à cette conclusion, la préoccupation première de BCC a été la santé et le bien-être du peuple azerbaïdjanais ainsi que de tous les fans de F1 en visite, du personnel et des participants au championnat.

«BCC partage la déception de ses fans de ne pas avoir pu vivre le summum de la course automobile dans les rues de Bakou en juin. À cette fin, nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec la Formule 1, la FIA et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan pour surveiller la situation en vue d’annoncer une nouvelle date de course plus tard dans la saison 2020.

L’Azerbaïdjan a fait ses débuts en Grand Prix en 2017 dans le cadre des efforts de F1 et de Liberty Media pour ouvrir de nouveaux marchés. Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan, compte plus de 2,2 millions d’habitants. Afin de protéger la population azerbaïdjanaise, un événement de F1 à l’heure actuelle a été jugé un risque inutile compte tenu de l’afflux de touristes et de personnel du monde entier. L’événement aurait également violé complètement l’approche populaire de «distanciation sociale» adoptée par la grande majorité des pays, l’événement étant pratiquement impossible à gérer à huis clos dans la métropole.

L’événement étant maintenant reporté, une date reportée n’a pas encore été fixée. Le circuit de la ville de Bakou a déclaré que tous les billets déjà commandés seront valables pour la nouvelle date. Une fois la date fixée, les détenteurs de billets seront contactés et informés des options disponibles: rembourser les billets ou faire de nouveaux plans pour la date choisie.

Bakou devait accueillir l’ouverture de la saison étant donné que les tours un à sept ont été soit reportés, soit annulés complètement. À partir de maintenant, le Canada accueillera le premier Grand Prix de la décennie le week-end du 12 au 14 juin.

