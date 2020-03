Le Grand Prix d’Azerbaïdjan est officiellement reporté

Date publiée: 23 mars 2020

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan est devenu la huitième course à rejoindre la liste reportée / annulée, a officiellement confirmé la Formule 1.

La course à Bakou a été inscrite au crayon comme la première ouverture de la saison le 7 juin, mais elle s’est maintenant potentiellement déplacée vers le Canada à la suite des annulations de l’Australie et de Monaco, et des reports précédents de Bahreïn, de la Chine, du Vietnam, des Pays-Bas et de l’Espagne.

Une déclaration officielle disait:

«Le circuit de la ville de Bakou (BCC) a pris aujourd’hui la décision de reporter le Grand Prix d’Azerbaïdjan qui doit avoir lieu du 5 au 7 juin.

«Le report a été décidé après de longues discussions avec la Formule 1 ainsi qu’avec la Fédération internationale de l’automobile (FIA) et le gouvernement de la République azerbaïdjanaise. Cela résulte directement de la pandémie mondiale de COVID-19 en cours et repose entièrement sur les conseils d’experts qui nous ont été fournis par les autorités compétentes.

«Pour en arriver à cette conclusion, la préoccupation première de BCC a été la santé et le bien-être du peuple azerbaïdjanais ainsi que de tous les fans de F1 en visite, du personnel et des participants au championnat.

«BCC partage la déception de ses fans de ne pas avoir pu vivre le summum de la course automobile dans les rues de Bakou en juin. À cette fin, nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec la Formule 1, la FIA et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan pour surveiller la situation en vue d’annoncer une nouvelle date de course plus tard dans la saison 2020.

«Tous les billets pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan resteront valables, sans aucune formalité supplémentaire. Dès que la nouvelle date du Grand Prix sera confirmée, tous les spectateurs seront informés en conséquence des options disponibles, à la fois pour ceux qui ont acheté leurs billets via le site Internet du circuit de la ville de Bakou (www.bakucitycircuit.com) et via d’autres canaux.

«Les pensées de tout le monde sur le circuit de la ville de Bakou pendant cette situation difficile et sans précédent vont à tous ceux qui sont directement et indirectement touchés par la pandémie de coronavirus.

«Nous tenons à remercier tous nos supporters, clients et partenaires pour votre compréhension et nous nous réjouissons de vous accueillir à Bakou plus tard dans l’année pour une action de course plus imprévisible et passionnante au Home of the Street Fighters.

“En attendant, nous vous demandons de rester en sécurité et de rester à la maison si vous le pouvez.”

