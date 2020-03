Le Grand Prix d’Azerbaïdjan fait face à un report

En résumé: le Grand Prix d’Azerbaïdjan devrait être la prochaine manche de la saison de F1 2020 qui sera reportée.

Des médias sociaux

Pour terminer premier, vous devez d’abord… commencer. @ Le flux de LandoNorris a chuté pendant le tour de formation du Virtual #BahrainGP. Il n’était pas content. # F1 pic.twitter.com/ABA3U43TiQ

– . (@racefansdotnet) 22 mars 2020

Eh bien, j’ai passé un bon moment à rouler pendant 29 tours, ignorant complètement que la course originale a été relancée 😅 J’espère que vous avez bien aimé regarder «l’autre course»! pic.twitter.com/DS2X76JEy4

– Anthony Davidson (@antdavidson) 22 mars 2020

Ce fut la course la plus amusante de tous les temps. Tellement incroyablement fier de tout le monde pour s’être réunis en ces temps difficiles pour créer un léger soulagement à travers # F1Esports. Probablement l’une des semaines les plus intenses que j’ai eues dans ma carrière, mais nous venons d’organiser le GP de Bahreïn, bien que #VirtualGP 👊👊

– Dr Julian Tan (@julianlipyi) 22 mars 2020

Ce moment où la course virtuelle # F1 était tellement meilleure que la plupart des courses de l’année dernière. 😂

– Rafael Dohms (@rdohms) 22 mars 2020

La prochaine fois que vous organisez une course mieux, vous appelez un bon pilote ou une course moyenne pour simuler un bon mélange. Le #VirtualGP d’aujourd’hui montre que cela pourrait être un désastre si vous mettez des célébrités dans # F1Esports pour être honnête. Je ne le regarderais plus si tu fais la même chose la prochaine fois @ Formula1game @ F1

– V1TaL1Ty Gaming (@ V1TaL1TyG) 22 mars 2020

Juste un rappel: ce ne sont pas des bosses virtuelles ou des bosses sim, ce sont de vraies bosses. Ils seront ici en novembre. Je vous remercie. pic.twitter.com/4oEfkFanuM

– Sebring International Raceway (@sebringraceway) 22 mars 2020

Je reste et je reste occupé! Trouvé l’ancienne machine à écrire. Je n’allais pas taper une lettre, j’ai plutôt tapé cette photo d’Ayrton Senna. Le ruban était un peu brouillon et il faut un certain temps pour sur-taper pour obtenir le “shading” mais je ne vais nulle part! J’espère que tu aimes! pic.twitter.com/Sp11IyWIjf

– Graeme (@graeme_lowdon) 22 mars 2020

Juste un petit message pour partager quelques réflexions sur le GP des Pays-Bas qui a malheureusement été reporté 😢 Je suis vraiment impressionné par le travail qui a été fait jusqu’à présent par toutes les personnes impliquées 💪🏻 J’espère que je conduirai bientôt la nouvelle piste difficile @CPZtweets 🚀 #DutchGP #KeepPushing pic.twitter.com/NqRoGoMkke

– Max Verstappen (@ Max33Verstappen) 22 mars 2020

