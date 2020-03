Le Grand Prix de Bahreïn limitera les ventes de billets

Les organisateurs de la course ont annoncé jeudi que les ventes de billets pour le GP de Formule 1 de Bahreïn 2020 ont été temporairement limitées en raison des inquiétudes suscitées par la pandémie de COVID-19.

Citant la nécessité de «garantir la sécurité de tous les spectateurs, équipes et personnels du circuit», les billets pour la course du 20 au 22 mars ont été suspendus tandis que les mesures appropriées sont mises en place.

De plus, les organisateurs ont admis qu’ils pourraient avoir à offrir des remboursements si la taille de la foule devait être encore réduite.

Cette déclaration complète se trouve ci-dessous:

«Le Circuit international de Bahreïn (BIC) s’est engagé à organiser un Grand Prix de Formule 1 Gulf Air Bahreïn sûr et passionnant pour les fans locaux et internationaux, et travaille en étroite collaboration avec tous les ministères concernés, y compris le ministère de la Santé et le ministère de l’Intérieur, pour atténuer la propagation du coronavirus (COVID-19). À la lumière de l’épidémie mondiale continue de COVID-19, le BIC a annoncé qu’il mettra progressivement en place la vente de billets pour le Grand Prix afin de garantir le respect des règles de distanciation sociale appropriées.

“Alors que de nouveaux faits émergent, le BIC est en communication étroite avec la direction de la Formule 1 et les autorités sanitaires du Royaume pour évaluer la situation en cours et libérer de nouveaux billets ou rembourser la valeur nominale des billets en fonction des circonstances et des conseils médicaux mis à jour.

«Cette mesure de précaution a été introduite avec un certain nombre de mesures de santé publique avant le Grand Prix pour assurer la sécurité de tous les spectateurs, équipes et personnels du circuit. Ceux-ci comprennent des procédures de dépistage à l’entrée, des installations médicales spécialisées sur place, des installations sanitaires améliorées sur le circuit, des stations de lavage des mains supplémentaires, des points d’information pour les fans, ainsi que des protocoles médicaux spécifiques pour gérer tout cas suspect de COVID-19. »

