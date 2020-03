Le Grand Prix de Bahreïn sans fans pourrait ne pas être une mauvaise nouvelle

La décision sans précédent de la Formule 1 d’organiser le Grand Prix de Bahreïn sans spectateurs en raison de l’épidémie de coronavirus pourrait finalement augmenter les chiffres d’audience pour la course du 22 mars, selon la société d’analyse sportive Nielsen.

Le deuxième tour éclairé de la saison, après l’ouverture de dimanche en Australie à Melbourne, remplit une excellente soirée pour le public télévisuel européen.

Nigel Geach, vice-président senior des sports automobiles mondiaux chez Nielsen Sports, a convenu «dans des limites raisonnables» que même l’adversité pourrait bénéficier au sport en le maintenant dans la conversation publique.

«Lorsque (le brésilien Ayrton) Senna est décédé en 1994, le public de la prochaine course a considérablement augmenté. Et ce n’était pas à cause des événements horribles des semaines précédentes », a-t-il déclaré mercredi à ..

«C’était juste le fait que la F1 faisait la une des journaux et‘ Oh, F1. C’est toujours là. Je vais y jeter un œil ». Les gens pensent également qu’ils veulent soutenir les choses qui sont en panne. Je pense donc que vous constaterez peut-être que pour Bahreïn, le public est en hausse », a-t-il ajouté.

Bahreïn a déclaré que la course sera «réservée aux participants» avec des remboursements à ceux qui ont acheté des billets.

Cette décision, à un moment où l’on s’inquiète généralement des grands rassemblements et de la propagation des maladies, porte un coup à l’important secteur touristique de Bahreïn.

Cependant, le pays est mieux équipé que la plupart des hôtes des grands prix pour absorber le revers financier, avec un financement public et des ventes de billets moins importants qu’ailleurs.

Le Grand Prix le plus fréquenté du sport est en Grande-Bretagne, avec 141 000 personnes dimanche à Silverstone l’année dernière, où les organisateurs comptent sur la vente de billets et ne reçoivent aucun soutien du gouvernement.

“Si vous additionnez toutes les personnes qui ont participé à une course de F1 en une saison, ce serait quelques millions mais c’est tout”, a déclaré Geach.

“Mais nous parlons de 500 millions de fans dans le monde et d’une audience cumulée de 1,9 milliard. Dans l’ordre des choses, de ce point de vue, ce n’est pas critique.

“Mais c’est plus pour le promoteur de l’événement et l’impact économique de la région. Ce (pas de foule en direct) est vraiment dommage. Je ne pense pas que cela affectera la popularité », a-t-il prédit.

Geach a observé que les jeunes téléspectateurs étaient moins susceptibles de regarder une course entière, avec une vidéo courte ou des temps forts en hausse de 16% l’année dernière.

Il a dit que tout ce qui affectait les foules dans les courses de fin de saison comme Mexico, avec une tribune remplie de stade offrant une atmosphère spéciale, ou le Brésil aurait plus d’impact.

«Je ne pense pas que plusieurs d’entre eux (détenus) à huis clos vont affecter la popularité de la F1. Je pense que si vous annuliez les courses, cela l’affecterait probablement davantage parce que les gens sont assez inconstants », a-t-il ajouté.

Le Grand Prix de Chine du 19 avril, une course d’importance stratégique pour les plans de croissance du sport, a été reporté mais la F1 espère le reprogrammer. Il y a aussi des questions sur le premier Grand Prix vietnamien du mois prochain.

Pendant ce temps, les initiés plaisantent que le week-end à Bahreïn sans spectateurs ne fera pas une grande différence pour le week-end de course car il s’agit de l’une des courses avec le moins de fréquentation du calendrier F1.

L’an dernier, la foule du dimanche était de 34 000 personnes, avec une fréquentation de trois jours de 97 000 personnes. Cela se compare à une fréquentation moyenne de 202.146 le week-end sur les 21 courses de F1 la saison dernière.

.