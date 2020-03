Le Grand Prix de Bahreïn sera réservé aux participants

Le Grand Prix de Bahreïn 2020 fermera ses portes aux spectateurs afin de freiner la propagation du virus COVID-19, a annoncé dimanche le circuit dans un communiqué.

Expliquant que «des milliers de voyageurs internationaux et de fans locaux pour interagir à proximité ne seraient pas la bonne chose à faire à l’heure actuelle», seules les équipes de F1 et les médias seront autorisés à accéder au circuit international de Bahreïn à Sakhir pour la deuxième course de la saison de Formule 1.

La déclaration, dans son intégralité, se lit comme suit:

«En consultation avec nos partenaires internationaux et le groupe de travail national sur la santé du Royaume, Bahreïn a pris la décision d’organiser le Grand Prix de Bahreïn cette année en tant qu’événement réservé aux participants.

«En tant que pays hôte de F1, équilibrer le bien-être des supporters et des amateurs de course est une énorme responsabilité. Étant donné la propagation continue de Covid-19 dans le monde, la convocation d’un événement sportif majeur, ouvert au public et permettant à des milliers de voyageurs internationaux et de fans locaux d’interagir à proximité, ne serait pas la bonne chose à faire à l’heure actuelle. Mais pour s’assurer que ni le sport, ni sa base de supporters mondiaux, ne soient indûment impactés, le week-end de course lui-même continuera de se dérouler comme un événement télévisé.

«Les premières mesures prises par Bahreïn pour prévenir, identifier et isoler les cas de personnes atteintes de Covid-19 ont été extrêmement réussies à ce jour. L’approche a impliqué des mesures rapides et proactives, identifiant les personnes touchées par le virus, dont l’écrasante majorité des cas concernent ceux qui voyagent dans le pays par avion. Des mesures agressives de distanciation sociale ont encore accru l’efficacité de la prévention de la propagation du virus, ce qui serait manifestement presque impossible à maintenir si la course se déroulait comme prévu à l’origine.

“Nous savons combien beaucoup seront déçus par cette nouvelle, en particulier pour ceux qui prévoient de se rendre à l’événement, qui est devenu un événement clé du calendrier international de F1, mais la sécurité doit rester notre priorité absolue.”

Bahreïn a été l’un des pays les plus durement touchés par les infections à COVID-19 par rapport à la taille de sa population, avec plus de 80 cas confirmés dans le petit État insulaire du golfe.

.