Le Grand Prix de Chine reporté jusqu’à nouvel ordre

Comme prévu, le Grand Prix de Chine 2020 a été reporté dans l’espoir de trouver une date alternative pour la course plus tard dans l’année. La course, prévue le 19 avril 2020, devait être la quatrième manche du Championnat du Monde de Formule 1 2020.

Communiqué de presse:

Compte tenu de la propagation continue du coronavirus et après des discussions en cours avec la Fédération des sports automobiles et motos de la République populaire de Chine (CAMF) et l’Administration des sports de Shanghai, le promoteur du Grand Prix chinois, Juss Sports Group, a officiellement demandé que la Formule 1 Le Grand Prix de Chine 2020 sera reporté.

La Formule 1 et la FIA ont décidé conjointement d’accepter cette demande officielle du promoteur et de reporter le Grand Prix de Chine, initialement prévu le 19 avril 2020.

En raison de problèmes de santé persistants et avec l’Organisation mondiale de la santé déclarant le coronavirus comme une urgence sanitaire mondiale, la Formule 1 et la FIA ont pris ces mesures afin d’assurer la santé et la sécurité du personnel itinérant, des participants au championnat et des fans, qui demeure la principale préoccupation.

La Formule 1 et la FIA continuent de travailler en étroite collaboration avec les équipes, le promoteur de la course, le CAMF et les autorités locales pour suivre l’évolution de la situation. Toutes les parties prendront le temps approprié pour étudier la viabilité d’éventuelles dates alternatives pour le Grand Prix plus tard dans l’année si la situation s’améliore.

Le Grand Prix de Chine a toujours été une partie très importante du calendrier Fl et les fans sont toujours incroyables. Nous avons tous hâte de courir en Chine dès que possible et souhaitons à tout le monde le meilleur dans cette période difficile.

