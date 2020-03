Le Grand Prix de F1 d’Australie annulé en raison d’un coronavirus · .

La Formule 1, la FIA et l’Australian Grand Prix Corporation ont conjointement annulé la course d’ouverture de la saison de dimanche en Australie quelques heures avant le début de la première séance d’essais.

Les pilotes et les équipes avaient déjà commencé à arriver sur le circuit lorsque l’annulation de la course a été confirmée.

“Suite à la confirmation qu’un membre de la McLaren Racing Team s’est révélé positif pour COVID-19 et à la décision de l’équipe de se retirer du Grand Prix d’Australie, la FIA et la Formule 1 ont convoqué une réunion des neuf autres directeurs d’équipe jeudi soir”, a indiqué une déclaration publiée par la FIA. «Ces discussions ont conclu avec une opinion majoritaire des équipes que la course ne devrait pas se poursuivre.

«La FIA et la Formule 1, avec le soutien total de l’Australian Grand Prix Corporation (AGPC), ont donc pris la décision d’annuler toute activité de Formule 1 pour le Grand Prix d’Australie.

“Nous apprécions cette nouvelle très décevante pour les milliers de fans qui assisteront à la course et tous les détenteurs de billets recevront un remboursement complet et une nouvelle annonce sera communiquée en temps opportun.”

«Toutes les parties ont pris en considération les efforts considérables déployés par l’AGPC, Motorsport Australia, le personnel et les bénévoles pour organiser la manche d’ouverture du Championnat du monde de Formule 1 FIA 2020 à Melbourne, mais ont conclu que la sécurité de tous les membres de la famille de Formule 1 et communauté plus large, ainsi que l’équité de la compétition sont prioritaires. »

La course avait été mise en doute après le retrait de McLaren du week-end à la lumière d’un membre de l’équipe test positif pour le Coronavirus

Il s’agit du deuxième tour de F1 à être rayé du calendrier en raison du virus, ce qui a conduit à l’annulation du Grand Prix de Chine d’avril le mois dernier. Le dernier développement, qui intervient alors que d’autres championnats ont annulé des courses dans le monde entier, jette un doute nouveau sur la capacité des courses de F1 à venir.

Les promoteurs de la course de Bahreïn avaient déjà annoncé que la course de la semaine prochaine se déroulerait à huis clos pour minimiser le risque d’infection. La prochaine manche du championnat du monde devrait être la première course du Vietnam, prévue sur un nouveau circuit de rue à Hanoi le 5 avril.

Comment Coronavirus a changé le calendrier F1 2020

RoundEventDatesNotes1Grand Prix d’Australie 13-15 mars Annulé en raison de Coronavirus2 Grand Prix de Bahreïn 20-22Mar courra derrière des portes fermées en raison de Coronavirus3 Grand Prix du VietnamApr 3-54Grand prix chinoisApr 17-19Annulé en raison de Coronavirus5Grand Prix néerlandaisMay 1-36Grand Prix d’EspagneMai 8-107 mai 21-28 mai PrixJuin 5-79Grand Prix canadienJun 12-1410Grand Prix françaisJuin 26-2811Grand Prix autrichienJul 3-512Grand Prix britanniqueJul 17-1913Grand Prix hongrois 31 juil. Grand PrixOct 9-1119Grand Prix des États-Unis23-232020 Grand Prix du MexiqueOct 30-Nov 121Grand Prix du BrésilNov 13-1522Grand Prix d’Abu Dhabi 27-29 Nov

