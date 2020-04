Le Grand Prix de France annulé “en raison de restrictions gouvernementales” · .

Le Grand Prix de France a été officiellement annulé. L’événement du 28 juin était auparavant la première course du calendrier F1 2020 qui n’avait pas été annulée.

La course au Paul Ricard est sérieusement mise en doute depuis que le gouvernement français a prolongé son interdiction des événements publics jusqu’à la mi-juillet.

Le promoteur de la course a confirmé lundi matin dans un communiqué que les restrictions rendaient «impossible» le déroulement de leur épreuve.

“Suite aux déclarations du président français d’interdire les événements majeurs jusqu’à la mi-juillet au moins, de maintenir l’espace Schengen fermé jusqu’à nouvel ordre et les récentes décisions annoncées par le gouvernement français de lutter contre la propagation du virus Covid-19, le GIP Grand Prix de France [at] Le Castellet prend acte de l’impossibilité de maintenir le Grand Prix de France de Formule 1 le 28 juin 2020 », a annoncé le promoteur.

La Formule 1 avait envisagé d’organiser une course à huis clos sur la piste. Cependant, le directeur général de la course, Eric Boullier, a déclaré qu’il se concentrait désormais sur les plans de la saison prochaine.

“Compte tenu de l’évolution de la situation liée à la propagation du virus Covid-19, le Grand Prix de France prend acte des décisions annoncées par l’Etat français rendant impossible le maintien de notre événement”, a-t-il déclaré.

«Les yeux du GIP Grand Prix de France [at] Le Castellet se tourne déjà vers l’été 2021 afin d’offrir à nos spectateurs un événement encore plus inédit au cœur de la Région Sud. »

Le président et PDG de la Formule 1, Chase Carey, a déclaré: «Nous avons été en contact étroit avec le promoteur français au cours de cette situation en évolution et bien qu’il soit décevant pour nos fans et la communauté de F1 que le Grand Prix de France n’ait pas lieu, nous soutenons pleinement la décision. prises par les autorités françaises en France et nous réjouissons de revenir bientôt chez Paul Ricard. »

Cet article sera mis à jour.

Comment le calendrier F1 2020 a changé

RoundEventDatesNotes1Grand Prix d’Australie 13-15 Annulé, ne sera pas reprogrammé2Grand Prix de Bahreïn 20-22Annulé, cherchant une date de remplacement3 Grand Prix du VietnamApr 3-5Annulé, cherchant une date de remplacement4 Grand Prix chinoisApr 17-19Annulé, cherchant une date de remplacement5Grand Prix néerlandaisMai 1-3Annoncé, cherchant une date de remplacement6 Grand Prix d’Espagne -10Annulé, cherchant une date de remplacement7Monaco Grand PrixMai 21-24Annulé, ne sera pas reprogrammé8Azerbaijan GrandJun 5-7Annoncé, cherchant une date de remplacement9Grand Prix du CanadaJu 12-14Annoncé, cherchant une date de remplacement10 Grand Prix françaisJuin 26-28Annulé, ne sera pas reprogrammé11 Grand Prix d’AutricheJul 3-512 Prix17 juil.1913Grand prix hongrois 31 juil.-août 214Grand prix belgeAoût 28-3015Grand prix italienSep 4-616Grand prix singapour.Sep 18-2017Grand prix russeSep 25-2718Grand prix japonaisOct. 9-1119Grand prix des États-Unis23 oct. 25-2520Grand prix mexicainOct 30-nov. 121Grand prix brésilien -1522 Grand Prix d’Abu Dhabi 27-29 novembre

