Le Grand Prix de Grande-Bretagne “n’est pas annulé” mais ne sera pas ouvert aux fans · .

Le Grand Prix de Grande-Bretagne de cette année se déroulera à huis clos s’il se déroule, a confirmé le British Racing Drivers Club.

Alors que les reportages sur les réseaux sociaux affirmaient que la course avait été «annulée», . comprend que le plan est de poursuivre la course sans spectateurs.

Le directeur général de Silverstone, Stuart Pringle, a déclaré dans un communiqué qu’il était “extrêmement déçu de vous dire que nous ne pouvions pas organiser le Grand Prix de Grande-Bretagne cette année devant les fans de Silverstone.

«Nous avons laissé cette décision difficile aussi longtemps que possible, mais il est parfaitement clair compte tenu des conditions actuelles dans le pays et des exigences du gouvernement en place maintenant et dans un avenir prévisible, qu’un Grand Prix dans des conditions normales ne va tout simplement pas être possible.

«Nos obligations de protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans la préparation et la tenue de l’événement, nos commissaires volontaires et les responsables de course, et bien sûr, vous, les fans incroyables, signifie que c’est la meilleure, la plus sûre et la seule décision que nous puissions prendre .

«Nous avons toujours dit que si nous nous trouvions dans cette position, nous soutiendrons la Formule 1 alors qu’ils cherchent à trouver des moyens alternatifs pour permettre à la course F1 de se dérouler cette année. Suite aux nouvelles de ce week-end du Département du numérique, de la culture, des médias et des sports, nous travaillons maintenant avec eux sur la viabilité d’un événement à huis clos.

La F1 devra-t-elle interdire aux fans de courir pour démarrer sa saison 2020? “Si cela était possible, ce serait un peu de confort pour vous de savoir que le Grand Prix Pirelli britannique de Formule 1 2020 sera disponible pour regarder en direct sur Sky et Canal 4. “

Pringle a rassuré les détenteurs de billets en leur proposant un remboursement pour la course de cette année.

“Les clients qui ont acheté un billet auront la possibilité de transférer leur réservation directement en 2021 ou de recevoir un remboursement complet”, a-t-il déclaré. “Tous les clients seront contactés dans les deux prochaines semaines avec tous les détails, nous vous demandons donc de bien vouloir être patient avec nous pendant que nous travaillons sur toutes nos réservations.”

Silverstone offrira également des billets gratuits pour sa course de 2021 aux travailleurs du National Health Service, a déclaré Pringle.

«Je peux également confirmer que l’année prochaine, nous avons l’intention de donner des milliers de billets pour l’événement 2021 au NHS et à d’autres travailleurs clés qui ont littéralement mis leur vie en jeu pour nous tous, en ces temps difficiles. Personne ne peut avoir le moindre doute sur l’énorme dette de gratitude que nous leur devons. »

Vidéo: la F1 va-t-elle recourir à des courses «à huis clos»?

