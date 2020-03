Le Grand Prix de Grande-Bretagne sera annulé, prédit Ecclestone · .

Dans le tour d’horizon: l’ancien chef de la F1, Bernie Ecclestone, s’attend à ce que le Grand Prix de Grande-Bretagne n’aboutisse pas.

“” Silverstone ne peut pas courir, c’est sûr “, a déclaré Ecclestone, qui avait parlé au propriétaire de Goodwood, Charles March, le duc de Richmond, du festival. Cela devait aller. Pour la même raison. Qui va y aller?” . “

“La liberté doit être prête à dire que quoi qu’il arrive, elle financera la course. Si elle ne se déroule pas parce que les choses empirent, elle couvrira toutes les dépenses prévues et, si elle se déroule, elle compensera tout les pertes que le promoteur aurait pu subir pour déplacer son emplacement. “

“Toutes les activités qui peuvent être menées dans le cadre du travail intelligent continueront d’être effectuées comme cela a été le cas ces dernières semaines. L’entreprise continuera à couvrir tous les jours d’absence pour ceux qui ne pourront pas profiter de cette solution.”

Le président de NASCAR, Steve Phelps: “Avec le report temporaire de notre saison et l’impact du Coronavirus sur chaque partie de nos activités, nous devrons ajuster nos opérations de plusieurs manières importantes. Nous essayons de minimiser les dépenses jusqu’à ce que nous puissions obtenir retour à faire ce que nous faisons le mieux – organiser de grands événements de course pour nos fans. “

“Une série de cinq courses fera ses débuts sur le circuit virtuel de Barber Motorsports Park.”

“Il apparaît comme doux et sain et drôle, ce qui est naturellement attrayant en ces temps difficiles. Il n’est pas inquiet de se faire pisser dessus ou d’avoir l’air un peu ridicule et bien qu’une partie de la négativité implacable lui arrive définitivement, il est remarquablement résistant dans termes de prendre des coups d’ego qui ébourifferaient d’autres athlètes. “

Projet Pitlane

La F1 a confirmé que Red Bull, Racing Point, McLaren, Williams, Mercedes, Haas et Renault participeront au «Projet Pitlane», un effort de collaboration pour produire des équipements médicaux indispensables, y compris des ventilateurs, en réponse à la pandémie mondiale.

«Le projet Pitlane mettra en commun les ressources et les capacités de ses équipes membres au mieux, en se concentrant sur les compétences de base de l’industrie de la F1: conception rapide, fabrication de prototypes, tests et compétences

assemblage », a déclaré F1 dans un communiqué. «La capacité unique de F1 à répondre rapidement aux défis techniques et technologiques permet au groupe d’ajouter de la valeur à la réponse plus large de l’industrie de l’ingénierie.

«Le projet Pitlane se concentrera désormais sur la coordination et la réponse aux défis clairement définis.»

