Le Grand Prix de Miami dans cinq à dix ans

Date publiée: 23 février 2020

Le Grand Prix de Miami proposé n’est plus imminent, semble-t-il, mais le PDG de la F1, Chase Carey, dit qu’il est dans “cinq à dix ans”.

Les plans pour l’événement qui utiliserait le Hard Rock Stadium et la région de Miami Gardens pour former le circuit ont été repoussés à plusieurs reprises, principalement en raison des préoccupations des résidents locaux.

Et maintenant, il semble que malgré les désirs de Liberty Media d’avoir une deuxième course aux États-Unis au calendrier, les plans de Miami ont été ralentis.

S’adressant à Motorsport-total.com, Carey a déclaré: «Nous savions que cela prend du temps aux États-Unis.

«D’un autre côté, il faut aussi dire que cela prend plus de temps que nous l’espérions. C’est frustrant car nous avons investi beaucoup de temps, mais il semble y avoir une complexité croissante.

«Je pense que nous devons accepter la réalité qu’il s’agit d’un délai de plus de cinq ans. L’objectif est maintenant une course au cours des cinq à dix prochaines années à partir d’aujourd’hui. Dans ce cadre, 12 mois [delay] n’est pas grave. Mais cela ne veut pas dire que c’est [not] de plus en plus frustrant. “

Il y a un mouvement dirigé par la commissaire du comté de Miami-Dade, Barbara Jordan, qui rejette totalement l’idée du GP de Miami, et Carey admet qu ‘«il semble y avoir des changements dans le processus politique que nous devons maîtriser. … Que nous devons trouver un équilibre. »

Mais à cette époque, Liberty pouvait-il regarder ailleurs? Le propriétaire de l’Indianapolis Motor Speedway, Roger Penske, serait intéressé à ramener la piste au calendrier de la Formule 1, mais Carey ne donnait pas grand-chose.

“Je connais les Penskes et j’ai eu des contacts avec eux avant d’acheter Indianapolis”, a admis Carey. “Mais je n’ai aucun commentaire sur les conversations.”

“Nous sommes conscients de leur intérêt. Bien sûr, c’est une piste emblématique dans le monde du sport automobile. Cela fait partie de la «Triple Couronne» avec Monaco et Le Mans. Cela dit tout sur l’importance de cette piste dans le sport automobile. »

