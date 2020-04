Le Grand Prix des Pays-Bas sans fans «impossible»

Date publiée: 9 avril 2020

Jan Lammers, directeur sportif du Grand Prix des Pays-Bas, dit qu’il n’est “tout simplement pas possible” pour les organisateurs de tenir la course sans fans.



Le Grand Prix des Pays-Bas, qui devrait revenir au calendrier de la F1 cette année dans un Zandvoort reprofilé, a été l’une des neuf premières courses à être abandonnées en raison de la pandémie de COVID-19.

Le Grand Prix de France du 28 juin est maintenant la course la plus proche à être annulée après le report de la manche précédente au Canada, mais le directeur général de la F1, Ross Brawn, a déclaré que la saison en cours pourrait comporter 19 courses si certaines se déroulaient sans fans, comme le Bahreïn Le Grand Prix était sur le point de faire.

Mais pour le Grand Prix des Pays-Bas, ce n’est tout simplement pas une option.

S’adressant à Motorsport.com, Lammers a déclaré: «[A race without fans] est un scénario impensable.

«Si vous avez une course, cela doit être sans compromis. Il faut pouvoir célébrer.

«Pour nous, il s’agit du retour de la Formule 1 après 35 ans. Ce devrait être une grande fête que vous souhaitez célébrer avec tout le monde.

«Si on nous pose cette question, nous devrons y réfléchir sérieusement.

“Une course sans fans n’est pas quelque chose à laquelle nous voulons penser jusqu’à ce qu’on nous pose cette question. Heureusement, cela ne s’est pas encore produit. En ce qui nous concerne, ce n’est tout simplement pas possible. “

Cela étant dit, Lammers comprend que la FIA et la FOM «font face à une tâche incroyable», et les soutient dans l’exploration de toutes les options possibles.

«Nous ne pouvons pas oublier que la FIA et la FOM sont confrontées à une tâche incroyable. Ils essaient d’économiser autant qu’ils le peuvent; équipes, promoteurs, sponsors », a-t-il expliqué.

«Ils font tous ce que vous pouvez attendre d’eux, ils réfléchissent à tous les scénarios. C’est une bonne chose.

“Nous ne pouvons qu’espérer que nous obtiendrons bientôt un feu vert et que nous aurons à nouveau rapidement un grand prix. Parce que cela signifierait que le virus est un peu sous contrôle, et c’est la chose la plus importante dans tout cela. “

