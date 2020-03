Le Grand Prix des Pays-Bas toujours dans l’ignorance de son avenir

Date publiée: 15 mars 2020

Le directeur sportif du Grand Prix des Pays-Bas, Jan Lammers, attend toujours une décision officielle de la F1 et de la FIA pour savoir si la course se déroulera comme prévu.

La pandémie de coronavirus a forcé l’annulation du Grand Prix d’Australie quelques heures avant le FP1, tandis que les manches suivantes à Bahreïn et au Vietnam ont depuis été reportées.

Le seul mot officiel est que la saison ne commencera pas avant la «fin mai», ce qui met sérieusement en danger la date prévue du GP du Pays-Bas, le 3 mai.

Il existe actuellement une interdiction des événements avec plus de 100 personnes aux Pays-Bas jusqu’au 31 mars.

Bien qu’il semble hautement improbable que le GP des Pays-Bas conserve sa place d’origine, Lammers ne commentera pas tant qu’il n’aura pas entendu le mot officiel de la FIA et de la F1.

“Nous n’avons encore reçu aucune annonce officielle”, a déclaré Lammers à Motorsport.com.

“La F1 et la FIA n’ont donc pas dit:” Le GP des Pays-Bas a été annulé pour la date initiale du 3 mai. “Un message officiel est toujours en attente.

«Bien sûr, personne ne serait surpris s’il y aura bientôt plus de clarté et si le GP des Pays-Bas sera finalement reporté. Mais il est inutile de passer par toutes sortes de scénarios pour le moment. Nous attendons la clarté de la F1 et de la FIA avant de communiquer quoi que ce soit. »

Lammers a déclaré que «les règles sur les coronavirus en ce moment» soutiennent donc le point de vue selon lequel la santé publique est la priorité.

“Les règles du coronavirus en ce moment, c’est aussi simple que cela”, a-t-il déclaré.

«Avec la réalité à laquelle nous avons fait face il y a quelques mois, nous voulions bien sûr courir en mai. Mais avec la réalité d’aujourd’hui, vous devez vous demander si vous voulez mettre les fans dans une situation aussi incertaine? La santé publique est la chose la plus importante pour nous.

«Toutes les belles choses que nous avons en tête pour le GP des Pays-Bas à Zandvoort, je peux encore les voir se produire. Mais nous ne devons pas oublier que la santé mondiale est menacée, c’est donc la priorité absolue de chacun en ce moment. »

Si cela continue, le GP des Pays-Bas fera son retour au calendrier en 2020 sur un circuit de Zandvoort reprofilé.

Le directeur général de la F1, Ross Brawn, a parlé de commencer la saison plus tard et d’utiliser la traditionnelle pause estivale pour élaborer un nouveau calendrier pour 2020, composé d’au moins «17 courses».

On pense que le GP des Pays-Bas figure en haut de la liste des courses qui seraient incluses dans le calendrier révisé, et Lammers convient que ce sera le cas.

“Personnellement, je pense que nous sommes également assez haut sur la liste des priorités de la F1”, a-t-il admis.

“Mais encore une fois, formellement, nous n’avons pas encore reçu de message clair. Nous voulons donc tout comprendre nous-mêmes avant de pouvoir et de communiquer quoi que ce soit.

«J’espère que les fans comprendront cela et garderont leur enthousiasme pendant quelques mois. Dans tous les cas, les détenteurs de billets n’ont pas à s’inquiéter: tous les billets restent valides au cas où la course serait reportée. “

Brawn a également suggéré de réduire les courses à des événements de deux jours pour minimiser le stress d’avoir autant de manches sur une courte période, mais cela poserait un problème pour Zandvoort.

«Apparemment, ils y réfléchissent, mais je suis heureux de leur laisser cette déclaration. À Zandvoort, cela ne me semble pas être la meilleure option », a déclaré Lammers.

«Si Zandvoort se caractérise par quelque chose, c’est par notre« Super vendredi »et par le fait que nous sommes complets pour chaque jour. Vous ne trouverez presque rien de tel dans d’autres Grands Prix.

«Donc, si les autres courses n’ont presque pas de fans assistant aux essais du vendredi, cela ressemble à un plan décent. Mais pour Zandvoort, ce ne serait pas le scénario idéal. “

