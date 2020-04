Le Grand Prix du Canada entre dans la liste des événements reportés en F1

Le coronavirus n’a pas encore disparu et le calendrier de la Formule 1 continue de subir des modifications. Il est maintenant temps pour le Grand Prix du Canada, qui devient le neuvième événement de la saison 2020, de changer sa date d’origine. Cette course à Montréal sera reportée.

Voici la déclaration du promoteur du Grand Prix du Canada:

Nous avions eu l’honneur d’organiser la première course du calendrier du Championnat du Monde FIA ​​F1 2020, mais avons malheureusement annoncé le report du Grand Prix du Canada de Formule 1 2020 prévu du 12 au 14 juin 2020.

Ce report n’était pas une décision prise à la légère ou facilement. Au cours du dernier mois, nous avons été en communication constante avec la Formule 1 et les représentants de la ville de Montréal, du tourisme et des gouvernements fédéral et provincial.

Nous avons entendu que les directives émises par les responsables de la santé publique et en conséquence directe de la pandémie de COVID-19, suivent les conseils d’experts fournis par les autorités. Nos pensées et nos remerciements les plus sincères vont aux hommes et aux femmes qui travaillent sans relâche pour nous garder en bonne santé, en sécurité et nourris en ces temps incertains.

François Dumontier, président et chef de la direction du Grand Prix du Canada de Formule 1, a déclaré: “Je suis fier de voir comment de si merveilleuses initiatives et percées techniques dérivées de la Formule 1 sont appliquées en temps de crise. À l’heure actuelle, il est crucial que toutes nos énergies réunis pour battre COVID-19. Nous vous accueillerons à bras ouverts sur le circuit Gilles-Villeneuve dès que cela sera possible en toute sécurité. “

Le président et chef de la direction de la Formule 1, Chase Carey, a déclaré: “Nous travaillons en étroite collaboration avec nos amis du Grand Prix du Canada depuis quelques semaines et les aidons à prendre cette décision nécessaire pour assurer la sécurité des fans et des Communauté F1. Nous avons toujours hâte de voyager dans la merveilleuse ville de Montréal et bien que nous devrons tous attendre un peu plus longtemps, nous présenterons un grand spectacle à notre arrivée plus tard cette année “, a déclaré l’Américain.

Pour les personnes qui ont acheté des billets, ils seront valables pour le GP du Canada 2020 dès que la nouvelle date de l’événement sera confirmée. Tous les spectateurs seront informés des options disponibles, tant pour ceux qui ont acheté leurs billets sur le site Web de GPCanada (www.gpcanada.ca) que par d’autres canaux.

Le prochain Grand Prix du calendrier actuellement actif est celui de la France, du 26 au 28 juin.

