Le Grand Prix du Canada reporté indéfiniment

Date publiée: 7 avril 2020

Le Grand Prix du Canada est la dernière course de 2020 à être reportée, ce qui signifie que les neuf premières courses prévues sont maintenant terminées.

Les GP d’Australie et de Monaco ont été complètement annulés, tandis que les manches à Bahreïn, en Chine, au Vietnam, aux Pays-Bas, en Espagne, en Azerbaïdjan et maintenant au Canada sont suspendues en raison de la pandémie de COVID-19.

Les patrons de la Formule 1 espèrent toujours établir un calendrier pour 2020, composé de 15 à 18 courses.

«Pour le moment, il est crucial que toutes nos énergies soient rassemblées pour vaincre COVID-19. Nous vous accueillerons à bras ouverts sur le circuit Gilles-Villeneuve dès que cela sera sécuritaire », a déclaré François Dumontier, PDG du Grand Prix du Canada, cité par ..

Les organisateurs du Grand Prix du Canada ont clairement indiqué que ce n’était pas une décision facile à reporter.

“Nous avons entendu les directives émises par les responsables de la santé publique et, en conséquence directe de la pandémie de COVID-19, nous suivons les conseils d’experts fournis par les autorités”, ont-ils ajouté.

Le Circuit Gilles Villeneuve est situé à Montréal, au Québec – la province où se trouvent près de la moitié des cas confirmés de coronavirus.

Le PDG de Formula One Group, Chase Carey, a ajouté que la série soutient la «décision nécessaire pour assurer la sécurité des fans et de la communauté de F1.

«Nous avons toujours hâte de voyager dans l’incroyable ville de Montréal et même si nous devrons tous attendre un peu plus longtemps, nous organiserons un grand spectacle à notre arrivée plus tard cette année», a-t-il poursuivi.

Ceux qui ont des billets pour le Grand Prix du Canada recevront de nouvelles informations une fois la course reprogrammée, leurs billets pour l’événement restant valables.

La Formule 1 devait entrer dans la fermeture de trois semaines habituellement tenue en août, connue sous le nom de la pause estivale, mais qui a maintenant été prolongée à cinq semaines.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.