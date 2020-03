Le Grand Prix virtuel de Bahreïn F1 place le divertissement au premier plan · .

Il y a une semaine, la Formule 1 venait d’abandonner sa première course de la saison à Melbourne. Aujourd’hui, avec les six prochaines dates de course également en suspens, le sport a confirmé les plans de son tout premier Grand Prix virtuel.

Mais l’idée d’inviter des pilotes de F1 à participer à une course de remplacement est apparue pour la première fois après l’annulation du Grand Prix de Chine le 12 avril, a déclaré à . le responsable des initiatives commerciales numériques de F1 et ESports Julian Tan.

“Nous avons travaillé d’arrache-pied pour formuler une proposition afin de trouver comment utiliser ESports ce week-end comme divertissement de course alternatif”, a-t-il déclaré. Cependant, les développements de la semaine dernière ont signifié «évidemment, les choses ont dégénéré assez rapidement» et «nous avons dû nous adapter très, très rapidement».

Le plan est de remplir chacune des 10 équipes de deux voitures comme on le voit en F1 2019. Cependant, il y a quelques obstacles à cela entre maintenant et la première course de dimanche.

“De toute évidence, le timing est un facteur dans tout cela”, a déclaré Tan. «Nous avons dû évoluer très rapidement et, à leur tour, les équipes ont évolué très rapidement.

Latifi s’entraînant pour ses «débuts virtuels en F1». La beauté de cette solution est que la participation peut se faire à distance. Nous travaillons toujours sur tous les points logistiques pour la participation. Je pense que les réalités concernant le timing et les choses autour de la logistique pourraient interdire une certaine participation, mais nous espérons obtenir autant de pilotes que possible. “

Au moment du câblage, un seul des pilotes de cette année – Nicholas Latifi, ironiquement l’un des deux seuls qui ne figuraient pas dans le jeu – est confirmé sur la grille de dimanche, après avoir récemment découvert le matériel nécessaire. Les pilotes de course réguliers d’AlphaTauri, Haas et Racing Point ne participeront pas.

La F1 a un plan de secours pour remplacer les pilotes de course manquants. “Nous parlerons à des influenceurs dans le domaine, potentiellement à de jeunes stars du sport automobile et à d’autres stars du sport au sens large afin de remplir cette grille”, a déclaré Tan.

Une série de courses supplémentaires aura lieu le week-end entre celles qui devaient tenir des grands prix. Cela donnera également aux fans la chance de se joindre à nous.

La participation de Hamilton n’a pas été confirmée “Pour les week-ends hors course, nous avons une proposition distincte pour ESports que nous allons également lancer à partir du week-end prochain”, a déclaré Tan. “Nous cherchons à mettre en place un défi et un concept de conduite F1 pour donner aux fans une chance de courir contre les pilotes également.”

Les pilotes qui ne participeront pas ce week-end auront la possibilité de se joindre à nous, car la série se poursuivra à la place des autres dates de course 2020 abandonnées. La prochaine – la course annulée du Vietnam le 5 avril – allait avoir lieu sur une piste qui ne figure pas en F1 2019.

Selon Tan, le circuit d’Albert Park à Melbourne devrait prendre sa place. La question de savoir quelle piste utiliser comme substitut du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort pourrait être posée à un sondage auprès des fans, a-t-il ajouté.

Le jeu sera configuré pour offrir des conditions de jeu égales en termes de performances de la voiture, tout en compensant les différents niveaux d’expérience de jeu entre les pilotes. En d’autres termes, et au grand dam de certains simracers dédiés, les conducteurs seront autorisés à utiliser des aides telles que l’antipatinage et les freins antiblocage, et le réglage des dommages sera réduit.

«Venir avec la proposition, ce que nous voulions vraiment [was that] ce n’est pas grave », a déclaré Tan. «C’est pour le plaisir. C’est un produit de divertissement de course amusant et nous voulions que tout le monde soit engagé et proche de créer une course amusante.

“Le jeu de Formule 1 est un grand jeu et, évidemment, nous aurons des gens qui joueront à différents niveaux de compétence et nous voulons pouvoir y répondre.”

Des pilotes de course F1 plus réguliers pourraient se joindre plus tard dans la saison, alors que la F1 a déjà son championnat ESports dédié – remporté l’an dernier par David Tonizza de Ferrari – cette série de remplacement de course est destinée à fournir un soulagement bien nécessaire en période difficile.

“Nous sommes vraiment excités parce que, même si c’est une période très difficile pour nous tous, je pense que nous pouvons tous convenir que le sport joue un rôle très important en fournissant un peu de soulagement en ce moment”, a déclaré Tan. «Donc, être innovant sur la façon dont nous pouvons créer quelque chose et pour nous, ESports est évidemment un outil vraiment puissant à utiliser en ces temps difficiles.

“Nous pensions que c’était presque une responsabilité d’utiliser les outils dont nous disposions pour mettre nos fans en premier et essayer de leur offrir une forme de divertissement.”

