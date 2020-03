Le Grand Prix Virtuel de F1 peut être formidable, s’ils osent aller plus grand et mieux · .

Personne ne tiendrait le Grand Prix Virtuel de Bahreïn dimanche comme un exemple des meilleurs F1 et Esports a à offrir.

Les téléspectateurs qui s’attendaient à voir des coureurs de F1 actuels et anciens en compétition ont été déçus de découvrir qu’ils remplissaient moins de la moitié des 20 voitures virtuelles. Des problèmes de connexion ont empêché Lando Norris de se qualifier et sa voiture a donc été conduite par une IA pendant la majeure partie de la course.

Ces pépins ont signifié un long délai entre les qualifications et la course, plus un raccourcissement de l’événement principal de 28 tours à 14. Malheureusement, Anthony Davidson n’a pas été informé de cela et a fini par manquer la course, sa place étant également prise par une IA.

Parmi ceux qui ont pu participer, la norme était au mieux variable. Sir Chris Hoy a filé au premier virage lors des qualifications. Johnny Herbert – le seul vainqueur de la F1 sur la grille – a audacieusement coupé le premier virage pour prendre la tête et a été pénalisé.

Plusieurs pilotes se sont écrasés au premier tour. Heureusement, le modèle de dommages avait été désactivé ou le champ aurait été épuisé par plus que de simples problèmes de connexion.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Bien qu’il n’y ait pas eu de pénurie d’action, beaucoup d’entre elles semblaient être négligées. Pour ceux qui avaient l’habitude de regarder les courses dans le monde réel, le manque de rediffusions a pris un certain temps pour s’y habituer.

Les présentateurs ont fait de leur mieux pour rester au courant des choses, et si au début l’approche semblait un peu «avoir pris beaucoup de cuisiniers», la discussion impromptue en table ronde a aidé pendant l’écart de l’intervalle prolongé d’avant-course. Mais à un moment où la plupart d’entre nous sont invités à pratiquer la distanciation sociale, la vue de quatre présentateurs serrés autour d’un bureau était troublante.

Le vainqueur virtuel Zhou a dépassé HerbertYet, véritable vainqueur de la course F1, pour ses défauts, je suggère que nous donnions à la F1 un laissez-passer pour sa première tentative de Grand Prix Virtuel. La course a été organisée en un peu plus de trois jours et a impliqué la mise en réseau à distance de pilotes et de personnalités de niveaux de compétence différents. Le Grand Prix Virtuel de Bahreïn ne pouvait pas se prendre trop au sérieux et il ne l’a pas fait.

En l’absence de sport automobile pour le moment et la perspective de très peu de choses pour les mois à venir, cette course et les autres événements Esports qui ont été organisés récemment ont soulagé de nombreuses personnes de la réalité de plus en plus sombre que nous partageons maintenant.

Cela ressort clairement des chiffres diffusés. Selon le directeur de la F1 de Esports Julian Tan, la course a attiré un pic de 400 000 téléspectateurs sur ses plateformes de streaming. 100 000 autres ont regardé la diffusion Twitch de Norris, où il a appelé Max Verstappen, George Russell, Carlos Sainz Jnr et son patron McLaren Zak Brown pendant le retard d’avant-course.

Inviter des «influenceurs» et des célébrités à la course peut ne pas plaire à ceux d’entre nous qui sont fans de F1 en premier, mais la raison de le faire comme moyen de séduire de nouveaux téléspectateurs est difficile à contester. Je ne suis peut-être pas intéressé à regarder Liam Payne conduire une voiture de course virtuelle, mais combien de ses 50 millions de followers sur Twitter et Instagram – plus de deux fois plus que Lewis Hamilton – étaient?

Mais alors que la nouvelle nous parvient cette semaine, le hiatus de pré-saison de la F1 durera au moins une semaine de plus – et, probablement, beaucoup plus – la F1 doit réfléchir sérieusement à la façon de développer le concept au-delà de la course au slapdash lancée hier en quelque chose de populaire. voudra regarder régulièrement. Surtout quand il est présenté comme un substitut aux vraies races.

La F1 doit séduire à la fois les nouveaux fans qui découvrent le sport à travers des streamers et des signers, et son public principal qui souhaite profiter de courses de qualité. Diviser l’événement en un format «Pro / Am» permettrait cela. Organisez une course pour les célébrités et les influenceurs qui ont envie de s’amuser, puis un deuxième «événement principal» destiné aux joueurs plus sérieux, soumis à des règles plus exigeantes sans aide à la conduite autorisée et à des paramètres de dégâts réalistes. Le sport peut avoir son gâteau et le manger en permettant aux pilotes de F1 d’entrer dans l’un ou les deux.

Pas de publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et vous inscrire

Inévitablement, la F1 préférera continuer à utiliser son jeu officiel pour ces événements. Cela signifie qu’il ne peut pas profiter de certaines des options passionnantes ouvertes à d’autres championnats, comme IndyCar, qui prévoit de suivre certaines pistes, la série du monde réel ne se précipitant pas pour sa série basée sur iRacing. Nous espérons que cela donnera matière à réflexion pour les éditions 2020 et futures de la série officielle de Codemasters.

La F1 a déjà organisé des événements Esports auparavant, mais pas à distance.Le fait que la F1 ait pu se rabattre sur Esports pour fournir une sorte d’action de course le week-end dernier est en partie grâce aux efforts que Liberty Media a mis dans le développement de ce domaine depuis qu’elle a repris le sport. Il est difficile d’imaginer que quelque chose comme ça se passe pendant que Bernie Ecclestone dirigeait le spectacle.

Alors que le premier Grand Prix virtuel était divertissant, le format actuel peut encore être amélioré, et ceux qui dirigent le spectacle le savent sûrement. “La prochaine fois, nous verrons une course beaucoup plus mesurée en général”, a prédit le commentateur de la radio de la BBC F1, Jack Nichols, qui a des années d’expérience en matière de course virtuelle, à la fin de l’émission.

«Le chaos vers le premier virage où les gens se brisaient au départ, ce n’est pas ce que nous voulons voir, et je ne pense pas que ce soit ce que les conducteurs veulent. Mais c’est une commande à la dernière minute pour beaucoup de ces gars-là. »

C’était une évaluation juste. Bien qu’il ne remplacera jamais la réalité, le Grand Prix virtuel de F1 a un potentiel évident d’être une forme bienvenue de divertissement basé sur la course tandis que l’un des plus longs sorts sans course du sport se poursuit.

À vous

Avez-vous regardé le Grand Prix Virtuel de Bahreïn? Pensez-vous que le format pourrait être amélioré – et si oui, comment? Ayez votre mot à dire dans les commentaires.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: