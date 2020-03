Le hiatus de la F1 coûtera-t-il à Mercedes son avantage DAS? · .

Lorsque le système de direction à deux axes de Mercedes est apparu lors des tests de pré-saison, une question immédiate était: “Qui le copiera en premier?”

De la première apparition de l’appareil le deuxième jour des tests – le 20 février – à la date de début prévue de la saison F1 2020 moins d’un mois plus tard, il aurait été impossible pour les rivaux des Silver Arrows de produire leurs propres versions.

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a exclu la possibilité d’ajouter un système de style DAS au SF-1000 à temps pour la date de début d’origine du championnat. “C’est un concept complet, produisant une homologation, juste pour être sûr”, avait-il déclaré à l’époque. “Donc si c’est le cas, je pense que ça peut être comme la mi-saison, pas plus tôt.”

Puis l’impensable s’est produit. Dans une tournure des événements sans précédent, la saison a été suspendue alors qu’une pandémie balayait le globe. Aucune voiture n’a roulé depuis la fin des tests le 28 février, et le plus tôt nous pouvons actuellement nous attendre à voir la F1 reprendre la course le 14 juin.

Cela a-t-il donné aux concurrents de Mercedes la possibilité de copier DAS entre-temps? Après avoir révélé sa main dans les tests, le destin a-t-il conspiré pour priver les champions du monde de l’avantage qu’ils auraient pu en tirer?

Toutes les équipes qui envisageaient de créer leur propre version de DAS sont désormais incitées à le faire. Le report des règlements techniques de la F1 2021 signifie que le châssis actuel restera en service jusqu’à l’année prochaine. Le DAS aurait été interdit en vertu des règles de 2021, mais toute personne qui l’aura sur sa voiture cette année peut maintenant le faire fonctionner pour une saison supplémentaire.

Cependant, la décision de reporter la fermeture de l’usine d’été à maintenant signifie que les concurrents de Mercedes ne peuvent pas travailler sur leurs propres appareils DAS pour le moment. Le développement est suspendu jusqu’à ce que les équipes retournent dans leurs usines avant le début de la saison, le cas échéant. Les blocages dans plusieurs pays, obligeant le personnel à travailler à domicile, ajoutent une complication supplémentaire.

Dans l’état actuel des choses, le Canada accueillera la ronde d’ouverture du championnat à la mi-juin. Mais un nouveau retard dans la saison et une prolongation potentielle de la fermeture de l’usine réduiront la probabilité que les concurrents de Mercedes soient en mesure de copier DAS.

Pourquoi Mercedes pourrait encore faire face à une lutte pour la légalité après avoir réinventé le volantIl y a ensuite la question de savoir s’ils en ont les moyens. Le directeur technique de Racing Point, Andrew Green, a déclaré que la complexité de l’intégration de l’appareil dans son RP20 le rendait peu attrayant.

«C’est un projet important», a-t-il dit, «important au point où je soupçonne qu’il faudrait un nouveau châssis de l’endroit où nous en sommes maintenant.»

S’exprimant avant la décision de reporter le règlement 2021, M. Green a ajouté: “même si les règles ne changeaient pas l’année prochaine, je doute que nous introduirions quelque chose comme ça pour cette année.”

De plus, la question demeure à quel point les rivaux de Mercedes ont besoin de DAS. Le système, qui permet au conducteur d’ajuster l’angle de pincement des roues avant, semble avoir été conçu pour faciliter la gestion des pneus. Cela a été une épine persistante du côté des équipes, malgré leur balayage dominant des six derniers championnats du monde.

Un an avant le début de la course au titre, la voiture de Mercedes 2013 était clairement rapide sur un seul tour (il a pris huit pole positions), mais a souvent eu des problèmes de dégradation des pneus le jour de la course. C’est à cette époque que l’équipe a courtisé la controverse en effectuant un test de pneu controversé et secret avec Pirelli pendant la semaine qui a suivi le Grand Prix d’Espagne.

Même pendant l’apogée de leur domination, les performances des pneus occasionnellement mal Mercedes. Cette faiblesse a été révélée à nouveau lors du Grand Prix de Singapour en 2015. La combinaison inhabituelle d’un circuit à faible adhérence avec des virages techniques serrés et des températures élevées a vu Mercedes se débattre avec des pneus tout le week-end. Dans une saison où ils ont commencé toutes les autres courses à partir de la pole position, à cette occasion, ils étaient plus proches du milieu de terrain que les premiers.

Mercedes a présenté une roue arrière ventilée en 2018.Mercedes a déjà recherché des solutions innovantes à ses problèmes de pneus particuliers. À la fin de 2018, l’équipe a présenté une conception de roue arrière ventilée destinée à faciliter l’extraction de chaleur. Cependant, ils ont choisi de ne pas l’exécuter à certains tours par crainte qu’il ne tombe sous le coup d’une protestation de leurs rivaux.

Au Mexique, l’équipe a beaucoup souffert avec son caoutchouc. “Je ne pense pas que nous ayons eu un seul tour où nous avons effectivement mis le pneu en marche”, a déploré le directeur de l’équipe Toto Wolff après la course. Cependant, à cette occasion, ce sont les performances des pneus avant, et non arrière, qui ont entravé Mercedes.

Sur la base des commentaires de leurs pilotes, DAS a clairement connu une longue gestation, qui a dû commencer dans les mois qui ont suivi cette course au Mexique. Cela indique deux choses: premièrement, quiconque veut le copier aura besoin de temps pour le faire – et le hiatus actuel peut aider à cela; et deuxièmement, la raison pour laquelle Mercedes a développé le DAS avant l’un de ses rivaux suggère qu’il a été créé pour répondre à un besoin particulier et remédier à une faiblesse spécifique de leur voiture. La nécessité, après tout, est la mère de l’invention.

Si d’autres équipes accordent une grande importance aux opportunités offertes par DAS seront révélées si elles utilisent le hiatus actuel pour périphérique leurs propres versions du système. Quelles que soient les circonstances, en raison de la nature complexe du système, ils ne joueront pas dessus s’ils ne pensent pas que cela améliorera les performances de leurs propres voitures.

