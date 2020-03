Le joueur le plus rapide du monde Baldwin obtient la McLaren 720S GT3

James Baldwin, vainqueur de la saison 2 du jeu vidéo le plus rapide au monde, a reçu un volant de rêve aux côtés de l’équipe GT du champion du monde de Formule 1 Jenson Button – Jenson Team Rocket RJN – dans le cadre du GT World Challenge Endurance Championship 2020.

Baldwin courra à travers l’Europe dans une McLaren 720S GT3 dans l’équipe formée en 2019 entre l’ancien champion du monde de F1 Jenson Button, son ami proche Chris Buncombe et le propriétaire de longue date de l’équipe, Bob Neville.

Le joueur britannique a remporté son prix d’un million de dollars en affrontant 10 des meilleurs coureurs e-sport du monde lors d’une finale de 12 jours sur la côte ouest des États-Unis en octobre de l’année dernière. Des courses sur simulateur aux défis de la force physique et du temps sur piste du monde réel, Baldwin a émergé au sommet de la compétition et a été couronné vainqueur de la deuxième saison de World’s Fastest Gamer.

Button, le patron et le pilote de l’équipe, a déclaré: “J’ai vu dans le passé comment il est possible pour les coureurs virtuels de se rendre dans les courses du monde réel comme Jann Mardenborough contre lequel j’ai couru au cours des deux dernières saisons en Super GT.

«Et, bien sûr, je suis toujours fier de soutenir un autre jeune pilote britannique qui a sa chance dans le sport automobile, peu importe comment il se lance dans le sport. J’ai hâte d’accueillir James dans notre équipe et lui souhaite tout le succès possible dans sa première saison.

Le directeur de l’équipe Jenson Team Rocket RJN, Bob Neville, a vu Baldwin performer pendant son programme de formation et de développement et a été immédiatement impressionné, ouvrant la porte au joueur de course pour piloter l’équipe sur certaines des plus grandes étapes de la course GT.

Le programme World’s Fastest Gamer n’est que l’une des nombreuses initiatives innovantes d’esports de Torque Esports. L’organisation mondiale d’e-sport comprend le créateur du jeu le plus rapide au monde, IDEAS + CARS, basé à Silverstone; fabricant de simulateurs de course, Allinsports; experts en analyse de streaming de données esports, Stream Hatchet et créateurs de tournois eSports en ligne, UMG Games.

“James Baldwin a impressionné tous les observateurs par son rythme et son professionnalisme depuis son arrivée à nos finales à Las Vegas l’an dernier”, a déclaré le président et chef de la direction de Torque Esports, Darren Cox.

«Le saut direct dans la série GT3 extrêmement compétitive est énorme, mais nous pensons tous que James peut y faire face avec son talent et notre expérience de la formation de joueurs pour les mondes virtuel et réel.

“Pour faire confiance à Jenson Team Rocket RJN, James montre la confiance que le patron de l’équipe, Bob Neville, a dans notre capacité à repérer les talents.”

Le directeur de l’équipe Jenson Team Rocket RJN, Bob Neville, est d’accord avec l’évaluation et pense également que Baldwin excellera dans sa première année de course GT: «Notre équipe a une grande expérience de travail avec les joueurs, et ils ont surpris de nombreuses personnes dans le sport automobile avec leurs résultats.

“James est le prochain dans la longue lignée de joueurs que Darren Cox et l’équipe ont identifiés et coachés à un poste où nous sommes heureux de leur faire confiance avec notre nouvelle McLaren et la réputation de notre équipe.”

Baldwin se joindra à son coéquipier Chris Buncombe lors du test de pré-saison du GT World Challenge Endurance Championship sur le Circuit Paul Ricard du 12 au 13 mars. Leur dernier coéquipier pour le championnat d’endurance sera dévoilé prochainement.

Le joueur le plus rapide au monde – Jenson Team Rocket RJN – James Baldwin

