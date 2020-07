Le lendemain: la vraie affaire?

Dans une saison qui apporte plus de pression que jamais, Valtteri Bottas ressemblait à un pilote axé sur la victoire d’un championnat du monde en Autriche dimanche.

Dire que Valtteri Bottas est dans une situation difficile cette saison serait un euphémisme. Sur un autre contrat d’un an, avec des spéculations rampantes sur qui pourrait le remplacer et un coéquipier à Lewis Hamilton qui est toujours aussi dangereux, le Finlandais ne peut tout simplement pas se permettre une autre saison de bourdonnement – enfin, tout va bien jusqu’à présent.

La performance de Bottas dimanche, bien que certainement pas dominante, était exactement ce que vous vouliez voir d’un pilote qui a parlé à maintes reprises depuis la fin de la saison dernière. Il a contrôlé la course du début à la fin, malgré l’incertitude causée par les voitures de sécurité, tout ce qui se passait avec sa boîte de vitesses, et une pression assez forte parfois de Hamilton. Et oui, son coéquipier lui a probablement rendu service en sortant Alex Albon (plus à ce sujet dans un peu), mais Bottas ne peut s’occuper que de sa propre entreprise, et il l’a certainement fait.

Bien sûr, une course ne fait pas une saison, et cela vaut la peine de garder à l’esprit le gros problème qui a été fait sur « Bottas 2.0 » quand il a remporté la course d’ouverture de la saison 2019 en Australie. Nous savons tous comment cela s’est passé, mais en une année qui a déjà vu sa juste part d’événements inhabituels, qui peut dire que le Finlandais ne peut pas ajouter à la liste?

Coups rapides

L’incident Albon-Hamilton pourrait être la chose la plus source de division en F1 depuis… enfin, environ deux heures avant. Personnellement, mon impression initiale était que c’était un incident de course, et bien qu’il y ait certainement un cas à prouver que Lewis s’est échappé légèrement, je peux trop lui reprocher quand il applique un verrouillage complet dans le coin, tout en laissant Albon décent, bien que mal à l’aise espace à l’extérieur. Si le mantra de l’intendance de la F1 est en effet de «les laisser courir», cela doit tenir compte de choses telles qu’une voiture naturellement sous-vireuse, ainsi que de la décision d’Albon de faire le passage sur une section de piste à haut risque pour commencer. J’adorerais lire vos pensées dans les commentaires.

Je ne peux pas imaginer que Sergio Perez soit trop content de la tournure de dimanche. Même en mettant de côté la pénalité de cinq secondes pour excès de vitesse dans la voie des stands, il aurait pu monter sur un podium si Racing Point l’avait piégé pour des pneus neufs sous la voiture de sécurité. Du côté positif, l’équipe a la chance de se racheter la semaine prochaine, et avec le rythme du RP20, il ne serait pas surprenant de les voir le faire.

Antonio Giovinazzi et Alfa Romeo doivent compter leurs étoiles chanceuses après dimanche. Cette voiture ressemble à un plus gros raté que la carrière musicale de Jacques Villeneuve, mais elle a tout de même réussi à terminer neuvième, devant la Ferrari de Sebastian Vettel. Cela montre simplement que parfois, il vaut mieux avoir de la chance que du bien.

Conducteur du jour: Lando Norris

Pour aussi impressionnant que sa saison recrue l’an dernier, le coup contre Lando était qu’il n’était pas aussi bon le dimanche que le samedi. Ce n’était certainement pas le cas hier, et son dernier tour pour se placer dans une marge de cinq secondes de Lewis Hamilton pourrait très bien descendre comme le tour de la saison.

Le pire du jour: Haas

Tant de choix, mais il est difficile de regarder au-delà des Américains. Une double DNF avec des problèmes de freinage est exactement ce dont ils n’avaient pas besoin en ce moment, et indique que leur avenir dans le sport deviendra une intrigue secondaire majeure au fil de la saison.

Citation du jour:

« Est-il terminé? Les lumières ne sont pas rouges? … OUAIS! OUI! Quelle course! Ce fut l’une de mes meilleures performances de tous les temps, ce fut si difficile, le redémarrage et tout est si difficile de rester devant les gars derrière, surtout dans la ligne droite. Mais allons-y, allez! P2! La route est encore longue les gars, mais tout est possible, restez motivé et nous y arriverons. » – Charles Leclerc, après une conduite absolument héroïque dans l’heure de besoin de Ferrari.

