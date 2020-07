Le manque de remorquage a creusé l’écart avec Ricciardo · .

Esteban Ocon pense qu’il se serait qualifié beaucoup plus près de son coéquipier Daniel Ricciardo s’il avait pu avoir un sillage d’une autre voiture pendant sa course de qualification.

Ricciardo est le seul pilote Renault à atteindre le Q3. Ocon est sorti en Q2 avec un temps au tour de plus de six dixièmes de seconde plus lent que son coéquipier.

Lors d’une conversation avec son équipe après la séance, Ocon a appris qu’il avait perdu « facilement quatre dixièmes » parce qu’il n’avait pas de sillage d’une autre voiture.

S’adressant aux médias après la qualification, Ocon a déclaré: « avoir un remorquage semble beaucoup plus puissant qu’il ne l’était lorsque je conduisais il y a quelques années avec ces nouvelles voitures. »

« Je pense que si nous avions réussi mieux, nous aurions probablement progressé également », a-t-il ajouté.

Le directeur de l’équipe de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que l’avantage d’avoir un sillage était «quelque part, en fonction de la direction du vent, entre un et demi tend à trois dixièmes».

« Nous avons les pilotes qui alternent qui choisit quand sortir », a ajouté. Wolff. «Aujourd’hui, c’était Lewis [Hamilton’s] appeler et, évidemment, il a laissé Valtteri [Bottas] sortir en premier. «

Au cours de la session, Ocon a interrogé Renault sur leurs projets d’alterner le sillage entre les pilotes (ci-dessous). Ricciardo s’est plaint de l’arrangement de Red Bull sur le circuit il y a deux ans lorsque son coéquipier était Max Verstappen.

Annonce | Devenez un partisan de . et allez sans publicité

Compte rendu post-T2 d’Ocon

Ocon: Je ne comprends pas vraiment d’où vient l’écart, pour être honnête. Ce fut un tour propre. Il y a probablement un dixième pour aller mieux mais je ne sais pas comment ça peut être aussi gros que ça. L’out-lap n’était pas trop mal. J’ai eu un front end décent, jamais aussi bon que la première manche, mais meilleur que les autres. A part ça, c’était propre, ce n’était pas trop poussé. SAo nous devons révéler ce que c’est parce que c’est un écart énorme. Je ne comprends pas vraiment à quel point cela peut être si gros en regardant le tour que je viens de faire. À Ocon: J’ai compris Esteban. Évidemment, nous allons examiner cela. Je ne sais pas si vous pouvez toujours voir sur l’écran devant vous, Esteban, mais vous pouvez voir le delta de vitesse sur la ligne droite, le meilleur tour de Danny à celui que vous venez de faire, il y a facilement quatre dixièmes là-bas en fonction du remorquer, je dirais. Vos sorties dans tous ces virages sont bonnes, mais la vitesse en ligne droite ne correspond tout simplement pas à celle de Daniel avec le vent arrière qu’il a effectivement. Ocon: Oui. Et il n’y a aucune perte dans les coins? Pour Ocon: Ouais. Il y a un petit montant au premier virage, absolument, mais vous gagnez au quatrième virage, puis vous le perdez vers la fin pour revenir au sixième à cause du remorquage. Nous allons le parcourir plus en détail dans le bureau.Ocon: Avons-nous dit que j’allais derrière Daniel dans cette session et j’étais toujours devant? À Ocon: Esteban, ce n’est pas le moment de parler de ces choses , OK, parlons-en au bureau.

Annonce | Devenez Supporter et allez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: