Le matériel haut de gamme de la plate-forme de simulation à 29 000 £ d’Albon · .

Qu’il joue à F1 2019 ou à Euro Truck Simulator 2, Alexander Albon a le meilleur équipement de simulation au bout des doigts et des pieds.

Le pilote de Red Bull Formula 1 a construit une configuration de simulation que la plupart des coureurs en ligne envieraient. Voici les détails de son choix de kit – et ce qu’il en coûterait pour en construire un.

Simulateur de performances cool

Albon est l’un des nombreux pilotes de Formule 1 qui se sont tournés vers Cool Performance pour le cœur de leur plate-forme de simulation. Ce sont généralement des plates-formes de jeu haut de gamme utilisant un refroidissement liquide pour des performances optimales avec un minimum de bruit.

Lando Norris utilise également des produits Cool Performance et a porté sa marque sur sa voiture de Formule 2 en 2018. Son coéquipier Carlos Sainz Jnr, sept fois champion de NASCAR Jimmie Johnson et un groupe de pilotes juniors sont également des clients Cool Performance.

Si vous avez 41 700 £ à dépenser, Cool Performance vous construira un simulateur de demi-F1. La construction d’Albon est légèrement plus modeste que cela, mais coûte toujours plus cher qu’une berline familiale.

Rig et pédales Pro-Sim Evolution F1

Leo Bodnar SimSteering2 FFB System Le système d’Albon est construit autour d’une plate-forme Pro-Sim Evolution F1. Il s’agit d’une configuration sérieuse déjà utilisée par certaines équipes de Formule 2 et d’autres catégories juniors. Le cadre en aluminium robuste de 120 kilogrammes offre une large gamme de réglages pour l’adapter aux différents conducteurs et aux voitures qu’ils souhaitent simuler.

Les pédales réglables électroniquement permettent à Albon de les élever haut comme ils le seraient dans son Red Bull RB16 du monde réel. Les pédales elles-mêmes comprennent un système de freinage hydraulique et un accélérateur à ressort à gaz réglable qui, selon Pro-Sim, sont «le système de pédale le plus précis et le plus réglable du monde».

La pédale de frein peut prendre un coup de 200 kg pour les grandes zones d’arrêt, ce qui est important. Le coéquipier d’Albon, Max Verstappen, a presque perdu une course virtuelle de 24 heures à Spa l’année dernière lorsque la pédale de frein est tombée en panne sur sa carte SIM.

La position du siège du conducteur et le volant peuvent également être réglés avec précision et, bien sûr, ces éléments sont également des pièces de qualité supérieure.

Le prix, y compris une partie du matériel détaillé ci-dessous, est de 29220 £ après les taxes.

Volant Cube Controls Formula Pro

Volant Cube Controls Formula Pro

Le volant de simulation d’Albon ne serait pas déplacé sur une vraie F1. Il manie un Cube Controls Formula Pro qui comprend un mélange de boutons, de commutateurs rotatifs de style F1 et d’un joystick multidirectionnel.

Quatre palettes à l’arrière de la roue permettent un système d’embrayage de type contrôle de lancement et le tout pèse moins d’un kilo, en partie grâce à la plaque avant en fibre de carbone.

Si vous en voulez un, cela vous coûtera environ 825 £.

Volant Cube Controls Formula Pro

Leo Bodnar SimSteering Force Feedback System

Système Leo Bodnar SimSteering2 FFB

La roue est connectée à un système de rétroaction de force de qualité professionnelle fabriqué par Leo Bodnar Electronics et utilisé pour une large gamme d’applications de simulateur, y compris les voitures de course, les véhicules militaires et les véhicules lourds (donc parfait pour Euro Truck Simulator 2).

Albon participera au Grand Prix Virtuel de ce week-endSi vous souhaitez mettre à niveau votre base de volant pour qu’elle corresponde à celle d’Albon, l’une d’entre elles vous coûtera plus de 2 500 £ (une fois de retour en stock).

Moniteurs Samsung 27 pouces à triple écran

La qualité d’image n’est pas le seul facteur important ici, mais le taux de rafraîchissement pour assurer une lecture fluide et sans décalage. Alors que la plate-forme d’Albon était fournie avec trois moniteurs (non illustrés), il a choisi d’en déconnecter deux afin de configurer son système pour le streaming.

À vous

Êtes-vous en train de simuler? Comment votre configuration se compare-t-elle à celle d'Albon?

