«Le MCL35 corrige les faiblesses de toutes les équipes de milieu de terrain»

Date publiée: 14 février 2020

McLaren croit en leur MCL35 qu’ils ont une voiture qui résout les faiblesses générales trouvées au milieu de terrain de F1 alors qu’ils cherchent à conserver le meilleur du reste en 2020.

Jeudi, l’équipe Woking a dévoilé son challenger 2020, le MCL35.

La voiture, qui est la première dirigée par le chef de la technologie James Key, est une évolution de l’année dernière, mais intègre des montants latéraux remodelés, un nez plus fin et un arrière plus serré.

Le MCL35 a également une boîte à air redessinée tandis que McLaren a changé la suspension.

“Vous devez avoir un objectif pour travailler, car vous avez en quelque sorte besoin de savoir où vous devez être”, a déclaré Key à Motorsport.com.

«L’une d’elles est d’aller de l’avant, mais c’est une étape énorme par rapport à la situation actuelle.

«Faire cela en un an serait très bienvenu, mais une étape énorme.

«Il y avait certains objectifs basés sur ce que nous avons appris l’année dernière, où nous avons constaté que nos faiblesses étaient que nous voulions vraiment corriger.

«Et nous avons pu voir que certaines de ces faiblesses étaient assez similaires dans les équipes avec lesquelles nous étions en compétition, quand vous regardez les trois plus grandes équipes.

«Nous avons donc examiné de près ces types de domaines et nous avons réalisé des progrès dans ce domaine.

«Je pense que l’objectif à moyen terme est de maintenir notre position et, espérons-le, de combler un peu l’écart et de continuer sur cette lancée.

“Donc, si nous pouvons être à cet endroit, je pense que nous atteindrons l’objectif réaliste que nous avons.”

Une nouvelle décennie de course commence ici. Dites bonjour à notre concurrent 2020 @ F1. # MCL35 #FearlesslyForward pic.twitter.com/TlKM7zyBIs

– McLaren (@ McLarenF1) 13 février 2020

Pendant ce temps, le chef de McLaren, Zak Brown, a fixé un objectif très simple, mais toujours extrêmement difficile pour McLaren: ne pas reculer.

“Je suis excité”, a-t-il déclaré à RaceFans.net. «Cela étant dit, l’écart avec le troisième est toujours très important en Formule 1.

«Je pense que nous devons être réalistes et espérer combler cet écart.

“La première chose que nous devons faire n’est pas de reculer et cela n’est pas facile en soi car nous avons une grande compétition au milieu de terrain.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.