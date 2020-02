Le MCL35 de McLaren obtient sa première action en piste

Date publiée: 16 février 2020

McLaren a lancé son challenger 2020, MCL35, et il est maintenant mis à l’épreuve sur la piste.

La tenue Woking entre dans la saison 2020 pleine de positivité – l’année dernière, ils ont atteint leur plus haut niveau depuis 2012 avec P4 dans le Championnat des Constructeurs, tandis que Carlos Sainz a finalement remis McLaren sur le podium avec P3 au Brésil.

Sainz continue de s’associer à Lando Norris pour cette saison – le couple a noué une relation fantastique lors de leur première campagne ensemble l’année dernière et espère continuer, même si Norris a admis qu’il voulait atténuer les médias sociaux et trouver un peu plus sérieux. côté.

C’est Norris qui a fait l’honneur de prendre le MCL35 sur la piste pour la première fois sur le Circuit de Barcelona-Catalunya, qui allait bientôt être le théâtre d’un programme raccourci de deux semaines d’essais de pré-saison.

Le # MCL35 prend la piste pour la première fois. 👊 # FearlesslyForward pic.twitter.com/FHpkfSScai

– McLaren (@ McLarenF1) 16 février 2020

Les tests devraient commencer le mercredi 19 février avec trois jours de fonctionnement chaque semaine cette année, plutôt que les quatre jours précédents.

Il est conçu pour réduire la pression sur les équipes avec un calendrier record de 22 courses à venir, si le GP de Chine est reporté, mais le calendrier réduit ne plaît pas à tout le monde – Daniil Kvyat n’est certainement pas un fan.

S’exprimant lors du lancement de l’AT01 d’AlphaTauri, il a déclaré: «Je pense que bientôt nous passerons directement du simulateur à la course.

«Je ne suis pas un grand fan de cela honnêtement, j’espère que nous aurons plus de tests à l’avenir, mais c’est comme ça et nous devrons simplement être plus compacts avec nos tests et essayer d’adapter autant de choses utiles que possible dans ces six jours.

“Pour être honnête, car la réglementation est restée assez cohérente, je ne m’attends pas à ce que ce soit un gros problème.”

