Le meilleur de Drive to Survive de Netlfix Saison 2

Un an après le début de l’émission, Netflix a sorti la deuxième saison de Drive to Survive. Encore une fois, il propose des moments incontournables.

La première saison a été un succès, faisant de Guenther Steiner une star de la télévision. Avec son équipe endurant une année 2019 désastreuse et Mercedes et Ferrari participant cette fois-ci, la saison deux semblait prête à livrer encore plus de gemmes, et elle a livré.

Sans plus tarder, ce sont certains de nos moments préférés à travers les 10 épisodes.

Premier jour d’école de Ricciardo (épisode 1)

Un sac à dos sur le dos, des présentations maladroites, tout le monde le regarde – quand nous voyons Ricciardo entrer dans le siège de sa nouvelle équipe pour la toute première fois, on a vraiment l’impression de voir quelqu’un le premier jour dans une nouvelle école.

Ces moments normaux et humains, loin des paillettes et du glamour du paddock, ceux que nous voyons si rarement en Formule 1, sont exactement ce qui rend la série si bonne.

Oh, et vous ne pouvez pas vous empêcher de rire de la pure incrédulité de ce membre du personnel lorsque D-Ric complète son tatouage et le serre dans ses bras.

La torréfaction de Romain (Episode 1)

Après la première saison, nous ne pouvions plus attendre de revoir Guenther Steiner, et dès sa première scène où, aux côtés de ses pilotes, il présente la voiture 2019 à l’équipe, il ne déçoit pas.

Steiner commence par se moquer doucement de Romain Grosjean, affirmant qu’il n’aime pas travailler avec le Français, avant de dire: «Nous ne sommes pas en faillite. Eh bien, pas encore, cela dépend du nombre de voitures que vous détruisez cette année ». Du froid. Sanglant.

La cerise sur le gâteau vient peu de temps après, quand loin du groupe, le directeur de l’équipe Haas demande à Grosjean s’il est contrarié avec lui (il l’est certainement) avant de lui dire “c’est juste une blague”.

La colère de Guenther (épisode 2)

Un épisode plus tard, les choses deviennent un peu moins gaies. Alors que les difficultés de l’équipe s’intensifient, Steiner menace de renvoyer diverses personnes avant que Gene Haas ne lui fasse de même. Sans surprise, au moment où ses chauffeurs se prennent à Silverstone, il ne peut plus en prendre.

Il appelle à la fois Magnussen et Grosjean dans son bureau avant de se lancer dans une conférence lourde sur la bombe f et de leur dire de sortir de sa vue. En partant, Magnussen claque la porte. Mauvais mouvement K-Mag, mauvais mouvement.

Après une agitation vintage du pot de Race Engineer, Ayao Komatsu, Steiner charge à l’extérieur de poursuivre le Danois. Malheureusement, il ne peut pas le retrouver et déclare haut et fort, au milieu d’un paddock occupé: «Si c’était ma décision maintenant, je les mettrais tous les deux à la porte.

Mayhem at Mercedes (Épisode 4)

Nous étions excités lorsque nous avons appris que Mercedes allait être dans la saison deux. Quand il a été révélé que la course où Netlfix les a filmés était le Grand Prix d’Allemagne chaotique, cette excitation a explosé.

Lorsque les choses commencent à mal tourner avec un arrêt aux stands d’une minute pour Lewis Hamilton, nous voyons Toto Wolff secouer la tête et maudire sous son souffle, mais garder son sang-froid. Ce n’est pas le cas quelques minutes plus tard dans l’épisode où il largue une bombe f allemande et claque son bureau après l’écrasement de Valtteri Bottas.

Le meilleur moment, cependant, est venu dans le calme après la tempête. Bien après le drapeau à damier, Hamilton trouve Wolff dans une pièce et présente ses excuses sincères avant que l’Autrichien ne le réconforte. La couverture télévisée en direct des week-ends de course est excellente, mais elle ne nous donne pas des moments comme ça.

Potins de Marko et Horner (épisode 5)

Nous savons tous à quel point Red Bull, et en particulier Helmut Marko, peut être brutal avec les jeunes pilotes. Cet épisode, centré sur Pierre Gasly, a * vraiment * ramené ce point à la maison.

Avec le Français aux prises avec le FP3 à Montréal, Marko se dirige vers Christian Horner et dit: “Gasly est pauvre.” Horner répond en affirmant que l’un d’eux pourrait faire mieux, provoquant un rire suffisant de tous les deux.

Quand Gasly revient au garage, c’est, bien sûr, tous les sourires et les mots d’encouragement. F1, hein? C’est un sport cruel.

À la maison avec les Albons (épisode 6)

Le focus se tourne vers Alex Albon pour le prochain épisode et étant donné qu’il prend le siège de Gasly, qui semble juste être un beau mec, certains téléspectateurs pourraient bien être prêts à le détester.

Toute chance de cela a rapidement disparu lorsque nous avons été initiés à la vie familiale d’Albon. Alors que la plupart des conducteurs vivent dans leurs penthouses de Monte-Carlo, cet enfant vit toujours à la maison avec sa mère et ses frères et sœurs. C’est gentil?

Certes, plus tard dans la saison, nous voyons Albon emménager dans un appartement à Monte-Carlo lui-même, mais nous choisissons d’oublier cette partie.

Chaises musicales (Episode 8)

Rappelez-vous ce que nous disions sur la F1 comme un sport cruel? Eh bien, une personne qui le sait mieux que quiconque est Nico Hulkenberg. Regardez cet épisode.

Lorsque l’Allemand est dans une voiture avec l’un des producteurs de l’émission, ils lui demandent ce qu’est la “saison idiote”, et il répond en la comparant à des chaises musicales avec un sourire ironique. Dans le même temps, nous voyons Toto Wolff à l’arrière d’une voiture à côté d’Esteban Ocon, en train de prendre rendez-vous pour le dîner avec Cyril Abiteboul.

Il est clair qu’au cours de ce dîner, ils s’arrangeront pour que Ocon remplace Hulk chez Renault, et ils se moquent bien du fait qu’ils ne peuvent pas le dire explicitement à cause des caméras. Oui, juste quelques hommes se disputent quelque chose qui mettra fin à la carrière d’un autre dans le sport. Pauvre vieux Nico inconscient.

Malheurs de Williams (épisode 9)

Pour être honnête, l’épisode centré sur Williams était probablement le pire du lot. Il n’y a rien de trop amusant ou d’intéressant dans une équipe qui languit désespérément au fond de la grille. Nous avons cependant pu voir le moment même où Claire Williams s’est rendu compte de la terrible saison dans laquelle elle était.

Alors que les innombrables problèmes auxquels l’équipe est confrontée dans la construction d’une voiture lui sont énumérés, son expression va de sympathique à confuse à une de désespoir, le tout en l’espace d’environ 30 secondes. Comme elle est si sévère et stable devant les caméras, c’est quelque chose à voir.

La rédemption de Gasly (épisode 10)

Nous aimons juste une fin heureuse. Après l’avoir vu avoir du mal par sa propre équipe et la presse, perdre son siège et perdre un ami proche de feu Anthoine Hubert, nous avons enfin pu voir Gasly faire une pause.

Bien sûr, nous savions que le podium arrivait, et la plupart des séquences étaient des choses que nous avions déjà vues à l’époque, mais c’est tout aussi bien la deuxième fois. Un bonus supplémentaire est de le voir réagir aux clips de lui célébrant avec l’équipe, doublant le moment le plus beau jour de sa vie.

Nous pensons qu’il est l’un des pilotes qui sort le mieux de la série, et nous allons maintenant être écrasé s’il ne connaît pas un succès sans précédent en 2020. Merci pour cela, Netflix.

Le podium particulier de Sainz (épisode 10)

Gasly n’a pas été le seul à obtenir son premier podium dans le dernier épisode, comme Carlos Sainz l’a également fait. Cependant, l’Espagnol est arrivé là dans des circonstances plus étranges, devant attendre la décision des commissaires et les caméras captent parfaitement la nature surréaliste de la situation.

Alors qu’il est assis avec «absolument aucune idée de comment agir», son cousin se dispute avec un membre de l’équipe qui dit qu’ils ne devraient pas aller sur le podium pour célébrer car cela semble désespéré. Les Sainz, bien sûr, remportent le débat et nous avons droit à des images de toute l’équipe qui y fête.

