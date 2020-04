Le monde du sport automobile rend hommage à Sir Stirling Moss

Date publiée: 12 avril 2020

Le décès tragique de l’icône de course Sir Stirling Moss à 90 ans a été annoncé dimanche de Pâques par son épouse Lady Moss.

Moss était largement considéré comme le plus grand coureur polyvalent de l’histoire – il n’a jamais été champion du monde simplement en raison de son amour des machines britanniques et a terminé deuxième en quatre saisons successives entre 1955-1958.

Et suite à la triste nouvelle de sa mort, le monde du sport automobile est uni dans son hommage.

Moss a remporté sa première course de championnat du monde avec Mercedes au Grand Prix britannique de 1955.

Aujourd’hui, le monde sportif a perdu non seulement une véritable icône et une légende, mais un gentleman. Le Team et la famille Mercedes Motorsport ont perdu un cher ami. Monsieur Stirling, vous nous manquerez. pic.twitter.com/XEsDf68A7r

– Mercedes-AMG F1 (@ MercedesAMGF1) 12 avril 2020

RIP, Sir Stirling Moss. ❤️

Une véritable légende sportive.

Nos condoléances à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/SsU2mTUpde

– Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 12 avril 2020

RIP Sir Stirling Moss.

J’ai seulement eu le plaisir de le rencontrer brièvement quelques fois, mais même cela a suffi pour comprendre pourquoi il était si respecté.

Mes pensées vont à sa famille.

– George Russell (@ GeorgeRussell63) 12 avril 2020

Tous chez McLaren pleurent le décès d’une légende de notre sport, Sir Stirling Moss. Compétiteur prodigieux, coureur extrêmement talentueux et gentleman accompli, il laisse une marque indélébile de grandeur dans l’histoire du sport automobile international. Nos condoléances à sa famille. pic.twitter.com/c3vdzTuFgN

– McLaren (@ McLarenF1) 12 avril 2020

Rip Sir 🙏🏼 https://t.co/THS5v7ooOx

– Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 12 avril 2020

Une véritable icône de notre sport.

Nos pensées et nos condoléances vont à sa famille et à ses amis.

Repose en paix, Sir Stirling Moss ❤️ pic.twitter.com/kaqA2zXbAW

– ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 12 avril 2020

Aujourd’hui, nous avons perdu une véritable légende du sport automobile. Un coureur formidable et un vrai gentleman.

Repose en paix Sir Stirling Moss.

Nos pensées vont à sa famille. pic.twitter.com/WUuNvergkF

– Haas F1 Team (@ HaasF1Team) 12 avril 2020

C’est avec une grande tristesse que nous devons signaler la mort d’un des meilleurs pilotes de course de Grande-Bretagne, Sir Stirling Moss OBE, décédé aux premières heures de la matinée à l’âge de 90 ans. Https://t.co/ ZpzyGiPAXw pic.twitter.com/HGRbZ3lnPV

– Silverstone (@SilverstoneUK) 12 avril 2020

Tellement triste d’entendre les nouvelles de Stirling. Pâques maintenant; Pâques en 1962, quand il s’est écrasé si lourdement à Goodwood. Réflexions et câlins avec Suzie. J’ai pris cette photo quelques jours avant le départ de Stirl pour sa dernière croisière. Il raconte à Jack Windsor tout sur la Mercedes W125 x pic.twitter.com/GBM0SJC3CI

– Peter Windsor (@PeterDWindsor) 12 avril 2020

Triste d’apprendre le décès de Sir Stirling Moss. L’un des vrais grands du sport. Nos pensées ce week-end avec sa famille et ses amis. pic.twitter.com/FQYgJz11yL

– Channel 4 F1® (@ C4F1) 12 avril 2020

