Le monde du sport automobile rend hommage à Stirling Moss

Des hommages du monde du sport automobile ont commencé à affluer pour Sir Stirling Moss, décédé dimanche à l’âge de 90 ans.

Ci-dessous, une compilation de messages honorant Moss et la marque indélébile qu’il a laissée sur la Formule 1:

George Russell:

«RIP Sir Stirling Moss. J’ai seulement eu le plaisir de le rencontrer brièvement quelques fois, mais même cela a suffi pour comprendre pourquoi il était si respecté. Mes pensées vont à sa famille.”

Valtteri Bottas:

“RIP Monsieur.”

Paul di Resta:

«RIP Sir Stirling Moss, quelle légende. Doit être l’un des hommes les plus gentils que j’aie jamais rencontrés. Véritable ambassadeur de notre sport, j’ai eu la chance de participer à de grands événements avec l’homme au fil des ans. Je serai toujours un grand fan. “

Jean Todt:

«Jour très triste. Stirling Moss nous a quittés après un long combat. Il était une véritable légende du sport automobile et il le restera pour toujours. Mes pensées vont à sa femme Suzie, sa famille, ses amis »

Zak Brown:

«Triste de lire le décès de Sir Stirling Moss. Un grand pilote de Formule 1 polyvalent et un ambassadeur incroyable pour le sport automobile britannique et international. Mes respects et mes sympathies pour ses proches. »

Martin Brundle:

«RIP Sir Stirling Moss. Un coureur puissant et gentleman. Il avait une pression sur le style sur la piste et dans la vie. Homme remarquable. A survécu à l’ère la plus dangereuse du sport automobile et est décédé aujourd’hui à l’âge de 90 ans. Il avait de si belles histoires à raconter, et ce fut un privilège de le connaître. »

David Coulthard:

«Sir Stirling avait un talent unique et brut derrière le volant, aimait sa course et vivait pleinement sa vie. Un personnage vraiment grand et un gentleman qui manquera beaucoup à tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. Je voudrais adresser mes plus sincères condoléances à Lady Susie Moss, à leur fils Elliot et à sa fille Allison pour leur perte. Ciao Stirling! ”

Tiff Needell:

“Nous savions tous que la journée approchait et que finalement” Mr Motor Racing “est parti. Stirling Moss était toujours prêt avec un sourire et un accueil chaleureux, un maestro derrière le volant et un vrai «bonhomme» racontant souvent des histoires de chasser le «crumpet» dans une époque révolue… »

Alfa Romeo Racing:

«RIP, Sir Stirling Moss. Une véritable légende sportive. Nos condoléances à sa famille et à ses proches. »

AlphaTauri:

«Aujourd’hui, le monde du sport automobile a perdu l’une de ses légendes. RIP Sir Stirling Moss. Nos plus sincères condoléances vont à sa famille et à ses proches. »

Ferrari:

«RIP Sir Stirling. Une vraie légende et une personne merveilleuse. Pour la Scuderia Ferrari, il était un adversaire redoutable. Nos pensées vont à sa femme, sa famille et ses amis. »

Haas:

«Aujourd’hui, nous avons perdu une véritable légende du sport automobile. Un coureur formidable et un vrai gentleman. Repose en paix Sir Stirling Moss. Nos pensées vont à sa famille. »

McLaren:

«Tous chez McLaren pleurent le décès d’une légende de notre sport, Sir Stirling Moss. Compétiteur prodigieux, coureur extrêmement talentueux et gentleman accompli, il laisse une marque indélébile de grandeur dans l’histoire du sport automobile international. Nos condoléances à sa famille. »

Mercedes:

«Aujourd’hui, le monde du sport a perdu non seulement une véritable icône et une légende, mais un gentleman. Le Team et la famille Mercedes Motorsport ont perdu un cher ami. Monsieur Stirling, vous nous manquerez. “

Point de course:

«Repose en paix, Sir Stirling Moss. Une icône non seulement de la Formule 1, mais du sport dans son ensemble. Nos condoléances à sa famille et à ses amis. Il nous manquera beaucoup.

Red Bull:

«Un pur coureur et une inspiration pour toute la communauté du sport automobile. Repose en paix Sir Stirling Moss. Votre héritage vivra. “

Williams:

«Une véritable icône de notre sport. Nos pensées et nos condoléances vont à sa famille et à ses amis. Repose en paix, Sir Stirling Moss ”

Formule 1:

“L’un des vrais grands de la Formule 1. Tout en F1 envoie nos sincères condoléances à la famille et aux amis de Lady Susie et Sir Stirling.”

DTM:

«RIP Sir Stirling Moss, vraiment l’un des Titans. Un coureur dont le panache sans effort sur et hors de la piste l’a vu prospérer pendant l’ère la plus galante et dangereuse du sport automobile. Un homme qui a incarné les mots «pilote de course»… »

Formule E:

«Aujourd’hui, nous envoyons nos pensées et nos condoléances les plus aimables aux proches de Sir Stirling Moss, un gentleman dont le talent et la détermination ont inspiré des millions de personnes à travers les générations. Repose en paix.”

Ce rapport sera mis à jour.

.