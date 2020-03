“ Le MotoGP a fait ce qu’il fallait, la F1 hésitait ”

Date publiée: 31 mars 2020

La réaction de la Formule 1 à l’épidémie de coronavirus a été qualifiée de «très hésitante» par le manager de l’équipe Honda, Alberto Puig, qui a salué la manière dont MotoGP avait géré la situation.

Bien que le Grand Prix de Chine de Formule 1 ait été l’un des premiers événements sportifs à être victime de la pandémie de coronavirus, le sport a été autrement lent à réagir.

Si lent que le paddock de Formule 1, fort de 2 000 personnes, s’est envolé pour Melbourne pour le Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison.

Cela a finalement été annulé à la 11e heure après qu’un membre de l’équipe McLaren eut été testé positif.

En revanche, le MotoGP a annulé sa première manche de première classe au Qatar une semaine avant le début prévu, seuls les gars Moto2 et Moto3 étant en course, car ils étaient déjà dans le pays après avoir participé à un test de pré-saison.

Cinq manches du championnat MotoGP ont été annulées ou reportées alors que la Formule 1 en compte désormais huit.

Puig a déclaré à Autosport: «Je pense que nous devons être très fiers de l’organisateur de notre championnat.

«Dorna a fait les choses de la tête, étape par étape, et toujours à l’écoute de l’avis des autorités sanitaires [of every country].

«À partir de là, il a évalué ce qui pouvait et ne pouvait pas être fait, mais il est très intéressant de voir comment l’ensemble du groupe qui travaille dans le championnat du monde a été protégé.

“Si nous le comparons à la F1, aux institutions de football ou au Comité International Olympique – qui ont été très hésitants – Dorna a fait ce qu’il avait à faire.”

Il a ajouté: «Dès le premier instant, ils [Dorna] était conscient de l’ampleur du problème.

“Et pour cela, vous devez avoir la clarté des idées et être intelligent, et [CEO] Carmelo Ezpeleta l’est. ”

Dans l’état actuel des choses, la première course du calendrier de la F1 pourrait être le GP du Canada le 14 juin, tandis que le MotoGP devrait reporter les manches française et italienne du championnat de mai dans les prochains jours, repoussant le départ vers la Catalogne début juin.

