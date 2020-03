Le MotoGP annule le Grand Prix du Qatar face aux problèmes de coronavirus

L’homologue moto de la Formule 1, le MotoGP, a annulé sa course d’ouverture de la saison au Qatar le week-end prochain en raison des restrictions de voyage imposées aux passagers en provenance d’Italie et d’ailleurs en raison de l’épidémie de coronavirus.

La course nocturne éclairée était prévue pour le circuit de Losail le 8 mars.

La déclaration conjointe de MotoGP, de la FIM au pouvoir et de l’association des équipes IRTA a indiqué que depuis dimanche, tous les passagers arrivant à Doha sur des vols directs en provenance d’Italie, ou qui étaient en Italie au cours des deux dernières semaines, ont été confrontés à un minimum de 14 jours en quarantaine .

“L’Italie joue clairement un rôle vital dans le championnat et dans la catégorie MotoGP – à la fois sur piste et hors piste – et donc la décision a été prise d’annuler la compétition de première classe”, a-t-il déclaré.

Les catégories Moto2 et Moto3 continueront de courir en raison du fait que les équipes et les pilotes sont déjà au Qatar pour trois jours de tests la semaine dernière.

Ducati et Aprilia sont des équipes basées en Italie tandis que les pilotes italiens incluent le grand pilote MotoGP de Yamaha, Valentino Rossi.

La grille de 22 personnes comprend six coureurs italiens, avec des ingénieurs et des mécaniciens italiens répartis dans le paddock et un important contingent de médias présents.

L’italien Andrea Dovizioso a remporté le Grand Prix du Qatar l’année dernière pour Ducati.

Le bilan des décès dus à une épidémie de coronavirus en Italie est passé à 34, a annoncé dimanche l’agence de protection civile, avec un nombre cumulé de cas confirmés totalisant quelque 1 694 dans la pire contagion en Europe.

La F1, dont la saison débute en Australie le 15 mars, a déjà annulé son Grand Prix de Chine prévu à Shanghai le 19 avril.

Le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré la semaine dernière qu’il voulait des assurances de voyage avant que son personnel ne commence le voyage à Melbourne.

Les équipes ont déjà réacheminé leurs vols à travers le Moyen-Orient pour éviter le transit dans les pays d’Extrême-Orient, et Doha est une plaque tournante populaire.

Le Grand Prix de Bahreïn est également prévu le week-end après l’Australie.

“S’il y a des dépistages médicaux, nous devons les connaître”, a déclaré Binotto aux journalistes lors de tests en Espagne. «Il est vraiment important de s’assurer qu’avant de partir, l’image, quel que soit le scénario, est connue et claire.»

Ferrari, basée en Italie, finaliste l’an dernier et l’équipe la plus ancienne et la plus glamour du sport, fournit également des moteurs à Haas et Alfa Romeo.

Alpha Tauri et le seul fournisseur de pneus Pirelli de F1 ont également leur siège en Italie.

