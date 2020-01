Le nouveau Max Mosley Doco fera ses débuts en mars

La première bande-annonce de Mosley, un documentaire sur l’ancien président de la FIA, a été diffusée sur YouTube, soulignant sa réponse à son infâme scandale sexuel de 2008.

Comme révélé pour la première fois par Motorsport.com, le film fera la chronique des hauts et des bas de la carrière de Mosley, au cours de laquelle il a été l’un des principaux powerbrokers de la Formule 1 en tant que président de la FIA de 1993 à 2009.

Produit et réalisé par Michael Shevloff, Mosley suit le précédent travail de Shevlov 1: Life at the Limit, qui a exploré l’approche de la F1 en matière de sécurité et l’impact du professeur Sid Watkins.

Avec des apparitions de Bernie Ecclestone, Jean Todt, Flavio Briatore et Gerhard Berger entre autres, Mosley lui-même a promis que le film serait une «verrue et tout».

«Tout y est, y compris les Nouvelles du monde et ce qui s’est passé depuis. L’interview de Bernie est intéressante, car ils expliquent en détail de quel côté était-il quand l’histoire est sortie.

«Quelqu’un a demandé si Hitler était l’invité du mariage de ses parents? La réponse est oui. »Le père de Mosley, Oswald, était le chef de l’Union britannique des facistes dans les années 1930.

“Il y a un ou deux éléments que si je dirigeais, je couperais”, a admis Mosley. “Mais alors cela enlèverait tout le problème – il doit être indépendant.”

Regardez la bande-annonce de Mosley, qui débutera le 8 mars au Manchester Film Festival, ci-dessous.

