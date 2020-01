Le nouveau simulateur Ferrari n’est pas prêt avant le printemps – Rapports

Date publiée: 17 janvier 2020

Selon des rumeurs en Italie, Ferrari n’aura pas son nouveau simulateur pour le début de la saison 2020 et il ne sera pas prêt avant le printemps.

Le simulateur actuel de Ferrari, alimenté par 10 ordinateurs interconnectés et surnommé «The Spider», devrait être retiré après une décennie d’utilisation.

La Scuderia voulait introduire un nouveau simulateur de pointe avant que des budgets plus serrés via un plafond de coûts n’entrent en vigueur pour le début de la saison 2021 parallèlement à une refonte majeure des réglementations techniques et sportives.

Le simulateur est sur le point de devenir encore plus important pour toutes les équipes de Formule 1 étant donné que le nombre de jours d’essais a été réduit depuis la prochaine saison.

Les tests de pré-saison sont désormais de six jours au lieu de huit, tandis que tous les tests de mi-saison ont également été supprimés.

Ferrari espérait utiliser le nouveau simulateur depuis le début de l’année mais, selon l’édition italienne de Motorsport.com, ils vont devoir continuer à utiliser le «The Spider» pendant quelques mois de plus.

Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, a récemment confirmé que Pascal Wehrlein, anciennement dans les livres de Mercedes, resterait dans un rôle de pilote de simulateur pour la campagne 2020.

«Nous avons encore des pilotes expérimentés pour [2020] dans le simulateur », a déclaré Binotto.

“Alors Pascal reste avec nous [in 2020] mais nous avons aussi d’autres pilotes qui ne sont peut-être pas très expérimentés en Formule 1, mais qui ont fait de nombreuses années de simulateur.

«Nos pilotes de simulateur sont très bien intégrés dans l’équipe. Le simulateur est de plus en plus important, c’est pourquoi nous investirons dans le simulateur à l’avenir. “

Ferrari devrait être la première équipe de Formule 1 à lancer sa voiture 2020, après avoir crayonné le 11 février pour soulever les couvertures du nouveau challenger à son siège de Maranello.

