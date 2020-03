Le paddock F1 prend plus de précautions alors que cinq attendent les résultats des tests du Coronavirus · .

Deux équipes de Formule 1 attendent le résultat des tests pour d’éventuels cas de coronavirus au Grand Prix d’Australie.

Haas a confirmé que deux autres membres de son équipe sont isolés et sont actuellement testés en plus des deux annoncés hier. McLaren a également un membre de l’équipe dans l’isolement. Les résultats des tests devraient prendre 24 heures pour arriver.

Cependant, Renault a déclaré à . qu’un rapport ailleurs affirmant que trois des membres de son équipe étaient également testés était incorrect et qu’aucun membre de son personnel n’avait été mis en quarantaine.

Les équipes de F1 ont limité certaines de leurs activités médiatiques sur le circuit aujourd’hui, notamment en réduisant le nombre d’interviews télévisées conduites par les conducteurs, afin de réduire le risque potentiel d’infection.

La séance d’autographes des pilotes a été remplacée par un événement de questions et réponses, et les fans n’ont pas pu interagir avec les pilotes et les membres de l’équipe lors de la «Melbourne Walk» sur le chemin du circuit.

Kimi Raikkonen a déclaré que les mesures étaient regrettables mais nécessaires pour protéger les conducteurs, le personnel et les fans du virus.

«Je pense que cela fait partie de toute la situation», a-t-il déclaré. «J’ai essayé de minimiser le risque pour tout le monde, pas seulement pour nous, mais aussi pour les fans.

«J’ai entendu dire qu’il y avait des gens qui tombaient malades dans le paddock, personne ne sait encore ce qui se passe là-dessus. Ce n’est pas seulement pour nous, c’est aussi pour leur bénéfice. Nous verrons comment les choses fonctionnent et ce qui se passera. “

Claire Williams, directrice adjointe de l’équipe, a admis que le virus et les précautions avaient éclipsé l’événement.

“Nous venons à Melbourne et c’est la course d’ouverture et tout le monde est normalement incroyablement surexcité et c’est un si grand pays pour venir courir”, a-t-elle déclaré.

“Je fais juste la promenade ce matin, vous ne pouvez pas aller rencontrer vos fans. Personnellement, je passe environ 45 minutes, une heure à le faire chaque matin et chaque soir. Et c’est génial d’interagir avec les fans et de ne pas pouvoir aller à moins de deux mètres, ce n’est pas génial et ce n’est pas ce que nous voulons faire.

“Mais comme je le répète, nous devons être responsables. Bien sûr, cela éclipse l’événement, mais nous n’avons pas encore commencé à courir. Nous devons juste voir comment se déroule tout le week-end. »

Esteban Ocon a également été vu arriver sur le circuit avec un masque facial (photo).

