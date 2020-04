Le patron de Pirelli, Mario Isola, sur la ligne de front italienne COVID-19

Mario Isola, le patron des opérations de Formule 1 de Pirelli, est en première ligne pour aider à lutter contre l’épidémie de coronavirus dans le nord de l’Italie – l’épicentre de la pandémie.

Isola a augmenté ses heures de travail comme ambulancier et ambulancier paramédical. Un poste qu’il occupe maintenant depuis trois décennies.

Pirelli est basé à Milan, en Lombardie, où l’épidémie de coronavirus a fortement touché la région nord de l’Italie. Seule, la Lombardie a vu plus de 7 500 de ses citoyens perdre la vie à cause de l’épidémie.

En 2004, Isola a mis en place son propre programme de formation de chauffeurs d’ambulance et a déjà montré ses compétences de pilote de course dans sa jeunesse. Son académie a vu plus de 7 000 bénévoles et 150 instructeurs traverser ses rangs et entrer en service depuis sa fondation.

En cette période de crise, 150 bénévoles travaillent actuellement aux côtés de Mario et travaillent dans la communauté pour livrer des fournitures et piloter des ambulances.

En tant que marque, Pirelli a contribué plus de 1 million d’euros tout en organisant la collecte et la distribution d’équipements médicaux essentiels, y compris les équipements de protection individuelle (EPI), y compris les masques et les tabliers, ainsi que les ventilateurs pour aider à traiter les patients aux prises avec la maladie.

À propos de l’importance de son rôle et de son travail avec les ambulanciers paramédicaux, Isola a répondu:

«J’ai parlé à beaucoup de mes collègues, nous sommes une communauté et nous avons une conversation. Nous partageons ce qui se passe. Ce qu’ils disent, c’est que le pire, c’est que, alors que vous vous trouvez normalement dans une situation très difficile, le plus gros impact sur vous est maintenant sur le plan psychologique.

La partie la plus difficile du travail est maintenant que vous ne pouvez pas transporter des parents du patient dans l’ambulance à l’hôpital. Habituellement, vous prenez n’importe qui de la famille qui est disponible pour venir parce qu’il est important d’avoir ce soutien pour eux.

Mais maintenant, pour éviter tout contact avec un patient, il est interdit d’emmener quelqu’un d’autre que l’équipe d’ambulance. Parfois, vous avez quelqu’un dans un état grave et nous devons dire aux parents «désolé, vous ne pouvez pas venir avec nous».

Ils se rendent compte que ce pourrait être la dernière fois qu’ils voient leurs proches vivants et c’est très dur pour notre peuple. Nous devons leur expliquer que nous devons suivre les procédures, mais c’est vraiment difficile. »

Mario Isola défend également un organisme de bienfaisance local, Croceviola, qui collecte des fonds pour soutenir à la fois ceux qui souffrent de COVID-19 mais aussi ceux qui se retrouvent vulnérables en ces temps incertains.

