Le patron de Racing Point se moque de Grosjean au lancement du RS20

Date publiée: 18 février 2020

Romain Grosjean a été la cible de la plaisanterie lors du lancement du Racing Point RP20, Otmar Szafnauer affirmant que l’on ne sait jamais ce qui pourrait arriver dans les courses, Grosjean “pourrait vous rencontrer”.

Grosjean s’est forgé une réputation de pilote qui s’écrase.

Pour sa défense, il n’est pas toujours responsable de ses incidents au premier tour mais il semble être impliqué dans plus que sa juste part.

Il est le seul pilote de la dernière décennie à se voir imposer une interdiction de course, maintenu hors de la piste pendant une course après avoir déclenché un crash au départ lors du Grand Prix de Belgique 2012.

Une cible facile, et que le PDG de Racing Point, Szafnauer, a ri pour le lancement par l’équipe de son nouveau RP20.

“Nous voulons surclasser notre compétition et pour que nous puissions réaliser ce que nous nous sommes fixés cette année, nous devons obtenir les deux pilotes dans les points à chaque course”, a-t-il déclaré à F1.com.

«Nous l’avons fait par le passé et de toute façon, nous avons eu le potentiel de les avoir tous les deux dans les points à chaque course.

«Parfois, au premier tour, vous ne savez pas ce qui va se passer – Grosjean est toujours en course, il pourrait vous croiser, vous ne savez jamais.

“Mais au moins si nous avons le potentiel de les avoir tous les deux dans les points à chaque course, alors nous atteindrons notre objectif.”

Le PDG était optimiste quant aux chances de Racing Point en 2020, prédisant que Sergio Perez et Lance Stroll atteindraient au moins un podium chacun.

“Je vais faire une prédiction ici”, a-t-il déclaré. “Je prédis qu’avant la course, ils boiront de l’eau et qu’après une course cette année, ils monteront tous les deux sur le podium au moins une fois en buvant du champagne.”

