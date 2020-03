Le patron de Renault perplexe face à «plus» de questions

Date publiée: 27 mars 2020

Cyril Abiteboul dit qu’il ne comprend pas pourquoi il semble qu’on lui pose la question de départ «beaucoup plus» que les concurrents de Renault.

La participation de Renault à la Formule 1 a été pour le moins inégale.

Le constructeur automobile français a été constructeur de 1977 à 1985, de nouveau de 2002 à 2011, puis de 2016 à nos jours.

La société a cependant continué à fournir des moteurs à d’autres équipes pendant la plupart des années où elle n’avait pas d’équipement de travail, sauf pour 1987 et 1988 et 1998 à 1998.

La dernière incursion du constructeur en F1 en tant qu’équipe d’usine a vu Renault acheter son ancienne tenue Enstone à Lotus.

Renault, cependant, avait dit chaque année depuis 2016 que c’était une saison de construction à l’exception de 2019, qui était censée être l’année où l’équipe a finalement livré sur la bonne voie.

Mais non.

Daniel Ricciardo a enregistré le meilleur résultat de Renault, la P4 au GP d’Italie, l’équipe terminant le championnat à la cinquième place, perdant face à l’une de ses clientes McLaren.

Cela a de nouveau conduit à des rumeurs selon lesquelles Renault pourrait s’éloigner de la Formule 1.

Abiteboul dit que non.

“C’est une pression pour les 10 équipes”, a-t-il déclaré à Autocar, “mais il y a quelque chose d’un peu gênant chez Renault.

«J’ai l’impression que nous devons répondre beaucoup plus à cette question. Ce n’est pas seulement vous qui demandez, c’est tout le monde. Et je me demande pourquoi.

«Nous sommes en F1 depuis 42 ans sous une forme ou une autre. J’accepte notre manque de cohérence, en plus il y a eu quelques déclarations et changements de direction. Je comprends tout ça.

“Mais la réalité est que nous sommes bien établis avec deux usines [the engines are built in Viry-Châtillon, near Paris], nous sommes maintenant un groupe de 1 200 personnes et nous sommes bien avancés, non seulement pour cette année mais pour la prochaine.

«Le nouveau Concorde [Agreement,] progresse dans la bonne direction et nous avons un ensemble de règlements qui sont très positifs pour nous.

“Directionnellement, tout va bien.

«J’accepte que nous fassions partie d’une industrie automobile qui secoue, et c’est également vrai pour Renault. Mais avons-nous vraiment plus de mal que Daimler? Je ne suis pas sûr.

«La valeur est déjà là et ne sera que meilleure à l’avenir.

«C’est à nous de cristalliser notre potentiel, à commencer par nos performances. Si nos performances étaient meilleures, nous devions répondre à moins de questions de ce type. »

