Le patron néerlandais du GP: la déclaration de fin de mai pourrait être une faute

Date publiée: 14 mars 2020

Il y a une certaine confusion au sujet des GP des Pays-Bas et de l’Espagne après que la F1 a déclaré qu’elle prévoyait de commencer le championnat à la «fin mai», mais n’a pas mentionné l’annulation de l’une ou l’autre des courses.

Vendredi matin, après avoir décidé de ne pas courir en Australie à la 11e heure, la Formule 1 a rapidement annoncé que le GP de Bahreïn et la course du Vietnam avaient rejoint la Chine sur la liste reportée.

Cela, du moins sur le papier, donnait l’impression que la saison commencerait le 3 mai avec le GP des Pays-Bas avant de se rendre en Espagne une semaine plus tard.

Cependant, la F1 a déclaré dans un communiqué: “La Formule 1 et la FIA prévoient de commencer le championnat d’Europe à la fin du mois de mai, mais compte tenu de la forte augmentation des cas de COVID-19 en Europe ces derniers jours, cela sera régulièrement réexaminé.”

La fin du mois de mai est à Monaco, ce qui signifie que la F1 ne s’attend pas à ce que les courses hollandaises ou espagnoles se poursuivent et n’a cependant pas fait mention de leur annulation ou de leur report.

Le patron du GP des Pays-Bas, Jan Lammers, a qualifié cette «faute de frappe».

“Pour le moment, il est encore difficile d’en dire beaucoup, car des messages contradictoires sont toujours diffusés”, a-t-il déclaré à GPBlog.

“Je ne sais pas pourquoi, ce sera une mauvaise communication ou une faute de frappe.

«Quand la déclaration est claire, nous avons quelque chose dont nous pouvons parler.

«Pour l’instant, il n’y a pas encore de clarté car la FIA et la FOM se contredisent dans leurs rapports.

«Ce n’est que lorsque cela est clair que nous pouvons en dire plus et fournir plus d’informations. Nous sommes également pleins de questions nous-mêmes. »

Une déclaration officielle des officiels du GP néerlandais remise à F1.com se lit comme suit: «Sur la base des rapports de la direction de la Formule 1 et de la FIA, nous sommes en consultation conjointe avec eux sur les conséquences possibles pour le Grand Prix de Hollande de Formule 1 de Heineken.

«Ceux-ci ne sont pas encore pleinement connus, mais en cas de report éventuel, tous les billets resteront valables. Dès que d’autres nouvelles seront connues, nous les partagerons avec toutes les parties concernées. »

Quant à l’Espagne, la course de Barcelone devrait se dérouler le 10 mai mais elle tombe elle aussi dans la fenêtre de l’incertitude.

“Le Circuit de Barcelona-Catalunya continuera à surveiller l’évolution de la pandémie, en restant en contact permanent avec les différents organismes et autorités sanitaires afin de continuer à mettre en œuvre les mesures et recommandations applicables, en assurant la santé et la sécurité de nos visiteurs”, lit-on dans un communiqué. .

“Nous sommes désolés des inconvénients que ces changements ont pu causer et nous présentons nos excuses à tous les fans et clients qui ont été affectés par ces mesures extraordinaires.”

