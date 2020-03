Le PDG d’IndyCar “préoccupé par tout notre écosystème”

Dans le tour d’horizon: le PDG d’IndyCar, Mark Miles, admet qu’il est préoccupé par la façon dont le Coronavirus affectera le championnat, mais affirme que leurs concurrents sont «résilients».

Ce qu’ils disent

Miles parlait après que le championnat ait annulé sa course d’ouverture de la saison à Saint-Pétersbourg:

Je pense que nous sommes préoccupés par tout notre écosystème. [On Friday] nous avons eu un appel avec tous les propriétaires de notre équipe. Tout le monde fait le point sur la situation. Tout le monde le triera et le rectifiera. Je n’ai entendu personne penser qu’ils n’allaient pas faire des affaires.

Nous serons en contact très régulier avec eux. Je pense que s’il y a quelque chose au sujet des équipes IndyCar, c’est qu’elles ont montré leur résilience. Ils savent gérer. Ils se soucient de leur peuple. En ce moment, je pense encore plus qu’à penser à leur entreprise, ils pensent à leurs employés, à leur assurer la sécurité, à les garder en emploi.

Nous avons une réelle admiration pour les propriétaires d’équipe. Je suis sûr qu’ils y passeront.

Des médias sociaux

Messages notables de Twitter, Instagram et plus:

L’Automobile Club de Monaco, promoteur du Grand Prix de Monaco, a annoncé qu’il “fermait ses portes aux membres et au grand public”, mais “les Grands Prix de Monaco Historique et de Formule 1 devraient actuellement se dérouler comme prévu à l’origine”. # F1 #MonacoGP # Covid_19 pic.twitter.com/vzvJk1gzKx

– . (@racefansdotnet) 17 mars 2020

Pas le premier à le dire mais… si tout un tas d’ingénieurs du sport automobile sont sur le point d’être refoulés à l’intérieur pendant un petit moment, comment pouvons-nous aider dans cette lutte contre le coronavirus / aider nos communautés? Macron dit que c’est une guerre – alors comment rejoindre le combat?

– Gavin Ward 🇨🇦 (@GDubRacer) 17 mars 2020

Liens

Plus de liens d’intérêt pour la course automobile:

La famille Agnelli et ses sociétés répondent à l’urgence Covid-19 (Ferrari)

“La famille Agnelli a fait un don de 10 millions d’euros au Département italien de la protection civile, car il gère l’urgence au niveau national; et à Specchio dei Tempi / La Stampa (une organisation d’aide sociale qui opère dans la région du Piémont), à répondre aux besoins sanitaires et sociaux locaux de la ville de Turin et du Piémont. “

Volpe remplace Carcamo en tant que patron de Nissan Motorsport (e-racing365)

“Tommaso Volpe a été nommé nouveau directeur mondial du sport automobile de Nissan, remplaçant Michael Carcamo comme responsable du programme de Formule E de l’entreprise, entre autres responsabilités.”

Mise à jour Covid-19 de Motorsport UK (Motorsport UK)

“C’est avec regret que Motorsport UK suspend tous les permis d’organisation et certificats d’exemption jusqu’au 30 avril 2020 au moins. Cette suspension suit les dernières directives émises par le gouvernement britannique de HM en réponse à l’épidémie de Covid-19. Cette position sera constamment examiné compte tenu des informations disponibles. “

Igor Fraga rejoint l’équipe Red Bull Junior (Red Bull)

“Frais de sa superbe victoire TRS en Nouvelle-Zélande, Igor Fraga rejoint l’équipe Red Bull Junior pour 2020. Le Brésilien de 21 ans disputera la série FIA ​​F3 avec Charouz Racing System.”

