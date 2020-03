Le personnel de McLaren rentre enfin d’Australie

Date publiée: 24 mars 2020

Les autres membres de l’équipe McLaren toujours en Australie sont enfin sur le chemin du retour au Royaume-Uni après avoir été en quarantaine à Melbourne.

Alors que l’épidémie de coronavirus est passée d’une pandémie à une épidémie, la Formule 1 tentait toujours de maintenir le spectacle sur la route en essayant de faire comme d’habitude avant ce qui aurait dû être le Grand Prix d’Australie d’ouverture de saison.

Toutes les équipes et tout le personnel se sont envolés pour Melbourne et des foules de fans se sont rassemblées pendant deux jours consécutifs à Albert Park, uniquement pour le week-end de la course qui a ensuite été annulé au dernier moment.

Cette annonce est intervenue après qu’un membre de l’équipe McLaren eut été testé positif pour le virus, ce qui a vu l’équipe se retirer immédiatement de la course.

En conséquence, 15 autres membres de McLaren ont été placés en isolement, mais cette période est terminée et ils peuvent maintenant rentrer chez eux.

Compte tenu de la complexité des voyages en avion, les membres du personnel sont répartis sur plusieurs vols différents vers le Royaume-Uni, où une période de verrouillage de trois semaines a été initialement imposée par le gouvernement.

Sept des 15 membres qui présentaient des signes symptomatiques du coronavirus sont tous revenus avec des résultats négatifs.

