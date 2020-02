Le pilote chinois Ma Qinghua en quarantaine au Mexique

Le seul pilote chinois de Formule E, Ma Qinghua, est entré en quarantaine au Mexique avant la course de ce pays le 15 février pour calmer les craintes concernant l’épidémie de coronavirus avant l’ePrix de Mexico.

L’équipe Nio 333 de Ma a déclaré dans un communiqué que les employés chinois qui étaient rentrés chez eux pour les célébrations du Nouvel An chinois après la course du mois dernier au Chili se portaient bien et se préparaient pour la manche de Mexico.

“De manière responsable envers le championnat et les personnels impliqués dans la Formule E, le pilote chinois Ma Qinghua est arrivé à Mexico le 2 février pour assurer une période de quarantaine de 14 jours avant la course”, a ajouté l’équipe.

Ma est dernière au classement, sans points après trois courses et une meilleure position de 16e.

La série tout électrique Formula E a annulé ce week-end une course prévue pour la ville chinoise de Sanya le 21 mars.

Déclaration officielle NEO333:

Tous les états-majors chinois de l’équipe NIO 333 Formula E ont célébré les fêtes traditionnelles du Nouvel An chinois en Chine après le Santiago E-Prix. Tous les membres de l’équipe sont restés chez eux à Shanghai pendant les vacances prolongées en réponse aux conseils du gouvernement face à l’épidémie de coronavirus.

Tout le personnel est en bonne santé et prépare actuellement la prochaine manche du E-Prix de Mexico.

De manière responsable envers le championnat et les personnels impliqués dans la Formule E, le pilote chinois Ma Qinghua est arrivé à Mexico le 2 février pour assurer une période de quarantaine de 14 jours avant la course.

Nous avons hâte d’accueillir Sanya E-Prix au calendrier du Championnat ABB FIA Formula E 2019-2020 une fois que la situation s’améliorera et nous espérons soutenir la Chine dans ce combat critique par une solide performance en piste.

Le coronavirus a tué plus de 420 personnes et infecté plus de 20 000 personnes en Chine depuis son apparition à Wuhan, dans la province du Hubei, à la fin de l’année dernière.

Déclaration officielle de l’équipe de Formule E NIO 333 sur le coronavirus avant le E-Prix du Mexique – https://t.co/b04Mjb1ktB pic.twitter.com/IWMGovPVd4

– NIO 333 Formula E Team (@ NIO333FormulaE) 4 février 2020

.