Le pilote de Nascar Kyle Larson suspendu pour rage sur route iRacing

Kyle Larson a été suspendu indéfiniment par NASCAR et sans salaire par Chip Ganassi Racing lundi pour avoir utilisé une insulte raciale sur un flux en direct lors d’une course virtuelle. Le pilote vedette a déclaré qu’il n’y avait “aucune excuse” pour son commentaire.

NASCAR a ordonné à Larson, qui est à moitié japonais, de suivre un cours de formation sur la sensibilité avant de pouvoir être réintégré.

Larson s’est excusé dans une vidéo publiée sur ses comptes de réseaux sociaux: «J’ai fait une erreur, j’ai dit un mot qui ne devrait jamais, jamais être dit», a déclaré Larson.

«Il n’y a aucune excuse à cela. Je n’ai pas été élevé de cette façon. C’est juste une chose horrible à dire. Je suis très désolé pour ma famille, mes amis, mes partenaires, la communauté NASCAR et surtout la communauté afro-américaine.

«Je comprends que les dommages sont probablement irréparables et je le reconnais. Mais je veux juste vous faire savoir à quel point je suis désolé et j’espère que tout le monde reste en sécurité pendant ces temps fous. »

Larson participait à un événement iRacing dimanche soir lorsqu’il a semblé perdre la communication sur son casque avec son spotter. Lors d’une vérification de son microphone, il a demandé à son observateur: “Vous ne m’entendez pas?” Cela a été suivi par le N-mot. La liaison a été dirigée vers son observateur, qui est blanc.

«Nous sommes extrêmement déçus par ce que Kyle a dit hier soir lors d’un événement iRacing. Les mots qu’il a choisi d’utiliser sont offensants et inacceptables », a déclaré Chip Ganassi Racing. “A partir de ce moment, nous suspendons Kyle sans salaire pendant que nous travaillons sur cette situation avec toutes les parties concernées.”

Larson, dont les grands-parents ont passé du temps dans un camp d’inhumation en Californie pendant la Seconde Guerre mondiale, est passé de la course sur courte piste à NASCAR grâce à son programme «Drive for Diversity». Il est le seul pilote d’origine japonaise à remporter une grande course NASCAR.

Les sponsors de Larson peuvent encore avoir des ramifications, notamment McDonalds, Credit One Bank et Chevrolet, mais NASCAR et Ganassi n’ont pas tardé à agir.

“NASCAR a fait de la diversité et de l’inclusion une priorité et ne tolérera pas le type de langage utilisé par Kyle Larson lors de l’événement iRacing de dimanche”, a déclaré NASCAR dans un communiqué. «Nos lignes directrices sur la conduite des membres sont claires à cet égard, et nous appliquerons ces lignes directrices pour maintenir un environnement inclusif pour l’ensemble de notre industrie et de notre base de fans.»

NASCAR en 2013 a suspendu le pilote de la série Xfinity Jeremy Clements pour avoir utilisé le même mot que Larson utilisé pendant que Clements parlait à un journaliste. Clements a été réintégré après avoir terminé un cours d’entraînement de sensibilité et est toujours en compétition.

Larson est le deuxième pilote en une semaine à attirer l’attention tout en utilisant la plate-forme de course en ligne pour combler le temps pendant la pandémie de coronavirus.

Bubba Wallace une semaine plus tôt, «rage a quitté» un événement officiel de NASCAR iRacing retransmis en direct à l’échelle nationale, et son parrain l’a viré immédiatement. Wallace avait été détruit et, marre, a quitté le jeu et a admis qu’il était en colère sur Twitter. Blue-Emu, un analgésique d’actualité qui avait parrainé Wallace pour la course virtuelle et qui a une association avec lui pour de vrai, a répondu au tweet de Wallace.

Larson a été garé pendant la course, Wallace a arrêté une semaine plus tôt par les responsables d’iRacing pour avoir intentionnellement détruit un autre conducteur.

Larson, dans sa septième saison complète de course au plus haut niveau de la Coupe NASCAR, est dans la dernière année de son contrat avec Chip Ganassi Racing. Il était en haut de la liste d’un champ libre d’agent bondé lorsque le circuit a été suspendu quatre courses dans la saison alors que les sports s’arrêtaient pendant la crise des coronavirus.

NASCAR a rapidement pivoté pour créer une ligue de course virtuelle iRacing qui a mobilisé les téléspectateurs et établi des records d’audience pour la télévision eSport. L’un des avantages de la plate-forme est que les conducteurs peuvent se connecter les uns aux autres sur un flux en direct, où ils plaisantent, se disputent, font des blagues et discutent de la course. Les fans peuvent écouter via l’application de jeu Twitch.

Larson a utilisé le slur lors d’une course du dimanche soir pour s’amuser contre des pilotes de diverses séries. L’événement ne faisait pas partie de la série officielle de NASCAR, et Larson plus tôt dimanche a répondu à un Tweet listant la programmation de la course en disant: “ Je ne me souviens pas vraiment avoir confirmé mais si je ne suis pas occupé avec la famille, je pourrais essayer de continuer ( le simulateur). “

Les chauffeurs du chat ont immédiatement réagi à l’utilisation par Larson du slur, l’un d’eux l’alerte instantanément: “Kyle, tu parles à tout le monde, mon pote.” D’autres étaient incrédules.

Larson a remporté six victoires en Coupe et a terminé sixième de sa carrière au classement la saison dernière. Il a 27 ans et est marié et père de deux jeunes enfants.

Il est considéré comme l’un des meilleurs coureurs de voitures de sprint du pays et, en janvier, il a finalement remporté le prestigieux Chili Bowl après 13 tentatives. Il a été critiqué par les fans de NASCAR après la victoire du Chili Bowl pour l’avoir qualifié de le plus grand de sa carrière – quelques semaines seulement avant l’ouverture de la saison Daytona 500, où il est 0-pour-7.

“Je suis désolé NASCAR, je suis désolé Daytona, mais c’est la plus grande course (explétive) que j’ai jamais gagnée”, a déclaré Larson après avoir quitté sa voiture gagnante du Chili Bowl. “J’espère gagner Daytona dans quelques semaines mais c’est mauvais (explétif).”

Plus tard, Larson s’est excusé d’avoir minimisé l’importance de ses victoires NASCAR. Ses victoires en Coupe sont venues en Californie, à Douvres, au Michigan (trois victoires) et à Richmond. Il a remporté la course All-Star sans points de NASCAR la saison dernière.

