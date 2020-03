Le pilote espagnol Fernando Alonso aura son premier documentaire sur Amazon Prime

Amazon Prime Video a annoncé sa dernière série documentaire, Fernando, un portrait unique du champion du monde de Formule 1 en 2005 et 2006, et l’une des stars du sport les plus titrées d’Espagne, Fernando Alonso.

Pendant la production, la vie du pilote sur et hors piste et les hauts et les bas au cours des mois qui ont précédé sa première incursion sur le Dakar en Amérique du Sud peuvent être examinés.

Les docuseries en cinq épisodes seront publiées exclusivement sur Amazon Prime Video en Espagne, en France, en Italie, au Royaume-Uni et en Amérique latine plus tard cette année.

Cette série sans précédent montre la passion d’Alonso pour la compétition au plus haut niveau et sa détermination absolue à gagner. Documentant l’année écoulée, depuis sa participation à des circuits majeurs tels que l’Indianapolis 500 ou les 24 Heures du Mans, et culminant avec sa première incursion au Dakar en janvier dernier, Fernando offre aux téléspectateurs un accès sans précédent à champion du monde de Formule 1.

Au cours de ce documentaire, les plus proches d’Alonso révèlent l’homme derrière le champion, avec son manager, Luis García Abad, sa sœur, Lorena Alonso, sa compagne, Linda Morelli et ses collègues, Marc Gené et Carlos Sainz qui figurent également dans ce documentaire. .

“Fernando Alonso est l’un des athlètes les plus populaires et les plus reconnus au monde”, a déclaré Ricardo Cabornero, directeur du contenu pour Prime Video, Espagne. “Nous sommes fiers de pouvoir apporter ce projet exclusif, avec du matériel jamais vu depuis ses moments les plus intimes et personnels, à nos membres Prime.”

“La confiance de Fernando Alonso et de son équipe, en nous permettant de faire entrer une caméra dans sa vie de jour en jour, a fait partie intégrante du développement de la série”, a déclaré Laura Fernández Espeso, directrice corporative et télévisuelle du MEDIAPRO STUDIO. “Fernando montrera au public une vision personnelle et proche du champion, très différente du profil public que nous avons vu, ainsi qu’une perception de l’intérieur, de ce que cela signifie de concourir au plus haut niveau.”

Produit par THE MEDIAPRO STUDIO en exclusivité pour Amazon Prime Video, Fernando offre un accès sans précédent et exclusif au cercle le plus intime du pilote, quelque chose de jamais vu auparavant.

La série rejoint des milliers de séries télévisées et de films disponibles sur Prime Video, y compris d’autres séries d’Amazon Originals comme The Heart of Sergio Ramos et Six Dreams, ainsi que ZeroZeroZero et The Game of the Keys. Il rejoint également les célèbres séries Amazon Originals telles que les comédies primées aux Emmy Fleabag et The Marvellous Mrs Maisel, Tom Clancy’s Jack Ryan, The Boys, Homecoming, Hanna, Good Omens, Carnival Row et Donald Glover’s Guava Island, ainsi que du contenu présentant licence et voiture publiée, tous disponibles dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde.

Les membres Prime pourront voir Fernando grâce à l’application Prime Video disponible sur les Smart TV, les appareils mobiles, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablettes, Apple TV, consoles de jeux vidéo et Chromecast.

Dans l’application Prime Video, les utilisateurs peuvent télécharger tous les épisodes sur leurs appareils mobiles et tablettes et afficher le contenu n’importe où et sans connexion Internet, sans frais supplémentaires dans le cadre d’un abonnement Prime en Colombie pour seulement 14 990 $ par mois; les nouveaux clients peuvent en savoir plus sur: www.primevideo.com

