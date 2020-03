Le plan pour commencer la saison d’IndyCar en mai semble “optimiste” · .

Fernando Alonso dit que le plan d’IndyCar pour commencer sa saison retardée en mai semble “optimiste”.

Le pilote McLaren devrait participer au Indianapolis 500 de cette année, qui a été reporté de sa date initiale de mai à août. D’autres changements de date de course dus à la pandémie ont laissé la double tête de Détroit dans deux mois comme nouvelle ouverture de saison.

“Il est difficile d’imaginer que le 30 mai soit la première course du nouveau calendrier”, a déclaré Alonso dans un chat Instagram. “J’espère que cela se produit, mais cela peut être un peu optimiste.”

Alonso avait l’intention d’assister à l’événement de la série au Barber Motorsport Park, qui devait se dérouler ce week-end, avant son annulation.

“Mes plans étaient au départ d’aller au sim à Charlotte pour quelques sessions, puis à Barber pour regarder la course là-bas et ensuite les préparatifs de l’Indy 500”, a-t-il déclaré. “Maintenant ça ne se passe pas en mai, les doigts croisés en août, on verra [everyone] Là.

«Maintenant, avec l’équipe, avec McLaren, essayant de comprendre un peu le nouveau calendrier et les nouvelles sessions de simulation que Chevy ouvrira, espérons-le bientôt. Nous sommes en veille, c’est pareil pour tout le monde. Donc, j’attends ici à la maison, en essayant de faire du fitness et de faire de l’exercice. »

L’annulation des quatre premières courses a réduit le calendrier IndyCar 2020 de 17 courses à 13.

Calendrier IndyCar 2020 révisé

RoundDateEvent130 / 05 / 2020Detroit (race one) 231/05 / 2020Detroit (race two) 306/06 / 2020Texas Motor Speedway421 / 06 / 2020Road America527 / 06 / 2020Richmond604 / 07 / 2020Indianapolis Grand Prix712 / 07 / 2020Toronto818 / 07 / 2020Iowa909 / 08 / 2020Mid-Ohio1023 / 08 / 2020Indianapolis 5001130/08 / 2020Gateway1213 / 09 / 2020Portland1320 / 09 / 2020Laguna Seca

